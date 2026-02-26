Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu Açıklaması

26.02.2026 20:44
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin, "Bundan sonra da provokasyon ve istismara izin vermeden, çok daha güçlü ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle bu süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız." dedi.

Bakan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Şehit ve gazilerin yüksek fedakarlıklarının ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı, milletin özgürlüğünün de simgesi olduğunu vurgulayan Güler, ülkenin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında ve bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu söyledi.

Şehadet şerbeti içen kahramanların ve gazilerin cesaret ve yüksek özverisinin asla unutulmayacağını, daima minnet ve şükranla hatırlanacağını dile getiren Güler, "Şüphesiz ki sizlerin ortaya koyduğu mücadele ve emsalsiz çabalar bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Bu çerçevede şehit ve gazilerimizi örnek alan silah arkadaşları, yani kahraman Mehmetçik, ülkemizin güvenliğinin sağlanmasından hudutlarımızın korunmasına, terörle mücadeleden Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin muhafazasına kadar üstlendiği tüm görevleri büyük bir aşkla ve azimle yerine getirmektedir." diye konuştu.

Güler, yıllarca terörü bu topraklardan uzaklaştırma maksadıyla icra ettikleri kararlı mücadeleler sayesinde ülkenin her bir köşesinde güvenlik ve istikrar sağlandığını belirterek, yegane amaçlarının, elde edilen başarıyı korumak ve şu anki huzur ortamını kalıcı kılmak olduğunu ifade etti.

"Bugün tarihi bir süreç yaşıyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesindedir"

Bakan Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esasen içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde iç cephemizi tahkim ederek kardeşlik ve dayanışmamızı güçlendirmek, ülkemizin bölgesinde ve dünyada artan etkisini daha da yukarılara çıkarmak bizler için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede devletimiz, 40 yılı aşkın süredir devam eden terör belasından ülkemizi kurtarmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştır. Bugün tarihi bir süreç yaşıyorsak ve hedefimize somut adımlarla ilerleyebiliyorsak, bu, en başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesi ve yüksek fedakarlıkları sayesindedir."

Şehit aileleri ve gazilerin gösterdiği dirayetin, dik ve vakur duruş ile desteklerinin yollarını aydınlattığını ve kararlılıklarını pekiştirdiğini ifade eden Güler, "Başımızın tacı olan sizlere minnettarlığımız bakidir ve kelimelerle anlatılamayacak kadar da büyüktür. Çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım sizlerin haklarını ödeyemeyiz." dedi.

Güler, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde şehit ve gazilerin emaneti olan değerli aileleri ile kahraman gazilerin yaşam seviyelerini daha da yükseltmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.

"Süreci köklü devlet geleneğimiz ve engin tecrübemizle şeffaf bir şekilde yürütüyoruz"

"Terörsüz Türkiye süreci yürütülürken şehitlerimizin mübarek ruhlarını incitecek, gazilerimizin onuruna ve siz ailelerimizin fedakarlıklarına zarar verecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadesini kullanan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Bu konuda oldukça hassas davranıyor ve süreci köklü devlet geleneğimiz ve engin tecrübemizle şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Aynı zamanda sizlerin de bu tarihi projeye verdiğiniz güçlü destekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nitekim Bakanlık olarak Terörsüz Türkiye'ye ilişkin hususlarda şehit-gazi derneklerimiz ve şehit ailelerimizle görüşmeler gerçekleştirerek gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bilgilendirdik. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz de sürecin işlerliği ve sonuca ulaşması adına ilk günden itibaren hayati bir görev üstlenmiştir."

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun her kesimin görüşünü alarak kamuoyunun nabzını en iyi şekilde ölçmesini memnuniyetle takip ettiklerini anlatan Güler, "Geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporun da sürece olumlu katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra da provokasyon ve istismara izin vermeden, çok daha güçlü ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle bu süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri, ebediyete intikal eden gazileri ve 34 yıl önce Hocalı Katliamı'nda şehit edilen Azerbaycanlıları rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, Türkiye, İftar, Son Dakika

Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.