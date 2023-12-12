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Milli Yol Partisi 2. yılını kutluyor

Milli Yol Partisi'nin kuruluşunun 2. yılını kutlayan Şevket Göçmen, partinin Türk siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak giriş yaptığını belirtti. Göçmen, partinin Türkiye genelinde örgütlendiğini ve ilk seçimde varlığını hissettirdiğini söyledi.

Milli Yol Partisi 2. yılını kutluyor
12.12.2023 - 16:56,
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Milli Yol Partisi (MYP) kuruluşunun 2'nci yılını kutlarken, partinin Kırşehir İl Başkanlığı kurucusu ve Genel Başkan Başdanışmanı Şevket Göçmen, "2021 yılında Milli Yol Partisi adıyla Türk siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, yarım kalmış hayalleri hayata geçirmek üzere giriş yaptı" dedi.

MYP Kırşehir İl Başkanlığı kurucusu ve Genel Başkan Başdanışmanı Şevket Göçmen, 2 yılda Milli Yol Partisi'nin Türk siyasetinde ciddi yol katettiğini söyledi. Göçmen açıklamasında, "Milli Yol Partisi, Milli Yol Hareketi olarak 2020 yılında Türk siyasetine adım attı. Bir yıllık halk gezilerinin ardından 2021 yılında Milli Yol Partisi adıyla Türk siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, yarım kalmış hayalleri hayata geçirmek üzere giriş yaptı" dedi.

İki yılda Türkiye'nin birçok ilini gezen Göçmen, "Remzi Çayır ve kurmayları istişare toplantılarının ardından 14 Aralık 2021 tarihinde 189 kişinin kurucular kurulu onayı ile faaliyetine başladı. Bu süreçte de Türkiye'de yaşanan eksiklikler tespit edildi. Kırşehir'de, Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da, Ankara'da, Iğdır'da, Kayseri de dahil 65 il ve ilçede örgütlendi. Milli Yol Partisi, girdiği ilk seçimde varlığını topluma hissettirdi" diye konuştu.

'Millete Umut' sloganıyla ikinci yıla hazırlandıklarını aktaran Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gezdiğimiz illerde Türkiye gerçeklerini halka anlattık. Onların tercihlerine de saygısızlık yapmadan, Muhsin Yazıcıoğlu davasının gerçeklerini kamuoyu ile paylaştık. Adalet, liyakat, üretim düsturu ile çıkılan yolda yeni yetişen neslin gelişim faaliyetlerine önem verdik. Kutuplaşan siyasette millete 3'üncü yol olma kararlılığını sürdürdük. Milli ve manevi duyguların ön planda olduğu yaşam şekli ve siyaseti benimseyerek daima doğrunun ve doğruların yanında olduk. Bu düsturu da sonuna dek sürdüreceğiz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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