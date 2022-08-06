MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması

06.08.2022 21:25
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni harekatla, bölgedeki terör yapılanması bertaraf edilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni harekatla, bölgedeki terör yapılanması bertaraf edilecek. Böylece 30 kilometre derinliğe ulaşacak güvenli bölgeye daha fazla sığınmacı yerleştirilecektir." dedi.

Kalaycı, partisinin Karatay İlçe Teşkilatı tarafından, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, katılım gösterenlere teşekkür ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Konya'ya her zaman ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), üyeleri arasında en fazla istihdam sağlayan ülke olduğunu ifade eden Kalaycı, "Yeni nesil teknolojiye sahip 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han yakında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini 2023 yılında elektrik üretimine başlayacak. Konya Karapınar GES 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2023 yılında nükleer enerji üretimine başlanacak. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğalgaz, 2023 mart ayında evlere ulaşacak. Bu gelişmelerle enerjide dışa bağımlılığımız iyice azalacaktır." diye konuştu.

"Türkiye, kararlı yürüyüşünden asla vazgeçmeyecek"

Kalaycı, Türkiye'deki enflasyon artışının ve dövizdeki yapay yükselişin durdurulması amacıyla etkili tedbirler alındığını, başta çiftçi, esnaf, çalışanlar ve emeklilerle ilgili olmak üzere vatandaşların gelirini artırıcı kararlar uygulamaya konulduğunu belirtti.

Türkiye ne zaman atağa kalksa, bunu hazmedemeyen çevrelerin, farklı alanlarda kriz üretip devlet-millet dayanışmasını zedelemenin arayışına girdiğini anlatan Kalaycı, "Son günlerde yaşanan cemevlerine saldırı, KPSS skandalı, Rum Hastanesi'nde çıkan yangın gibi olaylar derinliğine incelenmeli, mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır. Bilinmelidir ki Türkiye, kararlı yürüyüşünden asla vazgeçmeyecektir. Cumhur İttifakı her türlü kirli oyunu milletimizle birlikte bozacaktır."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecek"

Kalaycı, Türkiye'nin terörün kökünü kurutmak için kararlı bir mücadele yürüttüğünü anlattı.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla, terörün bitme noktasına getirildiğini operasyonlarla terör elebaşlarının birer birer gömüldüğünü vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni harekatla, bölgedeki terör yapılanması bertaraf edilecek. Böylece 30 kilometre derinliğe ulaşacak güvenli bölgeye daha fazla sığınmacı yerleştirilecektir. Irak ve Suriye tezkeresi 26 Ekim 2021'de TBMM'de kabul edilirken, CHP ve HDP 'Hayır' demiş, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine karşı çıkmıştır. Şerefli Türk polisine yumrukla saldıran terör örgütü yandaşı bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına da CHP-HDP bloğu hayır demiştir. CHP ile HDP arasında herhangi bir fark kalmamıştır. 6+1 formatlı masada yer alan İyi Parti ve diğer partiler de aynı yolun yolcusudur. Türk milleti, 2023 yılının Haziran ayında seçimini yapacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecek, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı da tarihi bir zafere imza atacak."

Konuşmanın ardından program, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmeler ve katılımcılarla soru-cevap şeklinde devam etti.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP MYK Üyeleri, Güzide Çipan ile Özer Karakayacı, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, milletvekilleri, partililer ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Suriye, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da 'Adım Adım 2023' programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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