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MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

30.11.2023 - 13:59,  Güncelleme: 14:43
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MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

TSK'YA YÖNELİK HAİN SALDIRILARDA YER ALDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

IRAK'TAKİ TSK ÜSLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYMIŞ

Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

HAKURK'TA SAKLANIRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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