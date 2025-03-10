Moskova'da İngiltere Büyükelçiliği'ne Casusluk Suçlaması - Son Dakika
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Politika

Moskova'da İngiltere Büyükelçiliği'ne Casusluk Suçlaması

FSB, İngiltere Büyükelçiliği'nde casusluk kanıtları nedeniyle iki diplomatı Rusya'dan sınır dışı etti.

10.03.2025 12:26
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin ikinci Sekreteri Alkesh Odedra ile büyükelçiliğin siyasi departmanının birinci sekreteri Tabassum Rashid'in eşi Michael Skinner'ın, "kendileri hakkında yanlış bilgi verdikleri ve İngiltere istihbaratı ile gizli faaliyetler gerçekleştirdiklerine" dair kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan akreditasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde casusluğa ilişkin kanıtlar bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki büyükelçiliğin ikinci Sekreteri Alkesh Odedra ile büyükelçiliğin siyasi departmanının birinci sekreteri Tabassum Rashid'in eşi Michael Skinner'ın, "kendileri hakkında yanlış bilgi verdikleri ve İngiltere istihbaratı ile gizli faaliyetler gerçekleştirdiklerine" dair kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan akreditasyonlarının iptal edildiğini bildirdi.

"Odedra ve Skinner iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmak zorundadır"

Açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi'nin karşı istihbarat operasyonları, Birleşik Krallık'ın Moskova'daki büyükelçiliği maskesi altında bildirilmeyen istihbarat varlığını ortaya çıkardı. Odedra ve Skinner ülkemize giriş izni alırken kasıtlı olarak yanlış bilgi vermiştir, bu da Rusya yasalarını ihlal etmelerine neden olmuştur. FSB, ayrıca her iki diplomatın da Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit eden istihbarat ve bozucu faaliyetlere dair kanıtlar bulmuştur. Bu temele dayanarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, diğer ilgili ajanslarla koordineli olarak, Odedra ve Skinner'ın akreditasyonlarının iptal edilmesine karar verdi. İkisi de iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmak zorundadır" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Moskova'da İngiltere Büyükelçiliği'ne Casusluk Suçlaması - Son Dakika

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