Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarına değindi

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında belediyelerin SGK borçlarına değinirken, Muğla'nın yerleşik nüfusa göre genel bütçeden ödenek aldığını, gelen turistin de bıraktığı hasar için bir bedel ödemesi gerektiğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirildi. 17 maddenin görüşüldüğü Ağustos Ayı meclis toplantısında Başkan Aras, ülke gündemini meşgul eden belediyelerin SGK borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Aras merkezi bütçeden gelen gelirlerin giderleri karşılamadığını belirterek; "Yerel yönetimler olarak gelirlerimiz sabit kalırken, giderlerimiz artıyor. Özellikle ilçe belediyelerimizin gelirlerinin büyük bölümünü ya merkezi bütçeden gelen paylara ait ya da emlak vergilerine ait durumda. Emlak vergileri yılda bir tekrar değerlendiriliyor. O yüzden belediyelerimizin SGK borcu oluyor. SGK'ya borcu olmayan bir Büyükşehir Belediye başkanı olarak SGK borçlarının gündeme bu dönem getirilmesini de manidar buluyorum. Yerel seçimlerde birçok belediye başkanı değişti ve önceki dönemden büyük borçlar devralındı. Tasarruf tedbirleri sonrası SGK borçlarının gündeme getirilmesini yerel yönetimlerin halka dokunan hizmetlerini engellemeye yönelik bir durum olarak değerlendiriyorum. Belediyeler ya SGK'ya borç ödeyecek, ya personele maaş ödeyecek. Bu sebeple belediye gelirlerinin arttırılması için de bir çalışma yapıyoruz. Bunlardan ilki; motorlu taşıtlar vergisinden belediyelere oran bırakılması. Sokakları, caddeleri belediyelerimiz yapıyor, temizliyor. MTV'nin en azından belli bir bölümünü belediyelere ayırmak gerekiyor. İkincisi de merkezi bütçeden ayrılan payların yerleşik nüfusa göre değil şehirlerin turizmle artan nüfusları göz önüne alınarak belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Aras, "Buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için bir bedel ödemeli"

Hollanda'da 32 Euro konaklama vergisi alındığına dikkat çeken Başkan Aras, "Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz. Buradaki büyük şirketlerin vergi merkezleri İstanbul ve Ankara'da olduğundan; vergiden de pay alamıyoruz. Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin. Bunun çalışmasını da yapıp yakında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza veya Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da sunacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA