Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ: 2027'de erken seçim olacak - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ: 2027'de erken seçim olacak

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Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a konuştu. Türkiye'nin bir erken seçim ihtiyacı olduğunu belirterek "2027'de erken seçim olacak" dedi.

02.10.2024 13:34  Güncelleme: 17:12
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Haberler.com'un TBMM bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan isimler arasında Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da vardı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, muhalefetin TBMM'de çok bir etkisi olmadığını belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

Muhalefete yüklenen Özdağ, "Muhalefetin bugün Meclis'te çıkan hiçbir kanuna kesinlikle dahli olmuyor. Komisyonlardan rahatlıkla geçiyor, geliyor. Ve milletimize sesleniyorum. Bizi ne bekliyor, onları ne bekliyor? Bu 15 ay içinde çıkardıkları bu 70 kanun sizi zengin ettiyse, mutlu ettiyse bunlara oy vermeye devam edin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamento çok güçlü olacaktı, parlamento milletvekillerinin kanun teklifleriyle yönetilecekti; asla böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"2027'DE ERKEN SEÇİM OLACAK"

Özdağ açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan geçmişte de Sayın Devlet Bahçeli ile beraber seçim olmayacağını söyledi. 15 gün sonra erken seçim kararı almışlardı. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kendilerinin lehine ne zaman olacaksa o zaman erken seçim kararı alırlar çünkü kendisi tekrar aday olmak istiyor. Bugün getirmiş oldukları Anayasa değişikliği teklifi de Sayın Erdoğan'ı tekrar aday yapmak adına yapılacak bir anayasa değişikliği teklifidir. Dördüncü kez seçtirmek içindir. %40+1'i oluşturmak için yapılan bir hamledir. Erken seçim olacak ama 2027'de olacak."

"SİYASİ PARTİ KANUNUNA İHYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var mı? Var. Ama bu anayasayı bu Meclis yapamaz. Mevcut anayasaya uymayanlar yeni anayasa yapamazlar. Bizim Bakanlara verdiğimiz önerilere cevap verilmiyor. Buna cevap vermemenin cezası müebbet hapistir. Siyasi parti kanununa ihtiyacımız var. Meclis iç tüzüğüne ihtiyacımız var."

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ: 2027'de erken seçim olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    bu gidişle 2027 ye kadar ne ülke nede bizler olacağız acil erken seçim olmalı 10 3 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    hepiniz erdoğana çalışıyorsun istisnasız 4 1 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Sizlerden hiç bir şey olmaz ne demek 2027 hemen seçim niye diyemiyorsunuz haydi ordan hepiniz aynı yoldasınız 0 0 Yanıtla
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