Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor - Son Dakika
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Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor

19.10.2022 13:23
Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor

Muğla politika haberi: AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan; Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesis kazandırılacağını açıkladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan; Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesis kazandırılacağını açıkladı. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile protokol imzalandığını belirten Gökcan, "Muğla'mız ve gençlerimiz için tarihinde görülmemiş tesisler kazandırıyoruz. Yaklaşık 400 Milyon TL tutarındaki yatırımlarımız Muğla'mıza ve gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasını Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile birlikte yapan Yelda Erol Gökcan, Muğla'yı sporun ve gençliğin merkezi haline getirmeye devam ettiklerini belirterek "Bizleri izlemeye devam edin. Muğla'mız her şeyin en iyi ve en kalitelisini hak ediyor. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyor ve başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla'da 2002 yılında 2 bin 310 olan lisanslı sporcu sayısının 122 bin 720'ye yükseldiğini kaydeden Yelda Erol Gökcan, "Muğla'mızda 2002 yılında 2 bin 673 olan yurt kapasitesini 13 bin 830'a yükselttik. Muğla'mızı artık; spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, modern yurtlarıyla bir spor ve gençlik şehri yaptık. Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallemize 1 adet çim hokey sahası 4'lü soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli tribün ve aydınlatması, 1 adet 250 seyirci kapasiteli spor salonu, İhsan Dağdaş Lisesi'ne ait 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zemininin yenilenmesi ve Göktepe Mahallesi Şehit Berkant Şara ilköğretim Okulu'na 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Kötekli Mahallesi'ne 1 adet gençlik merkezi yaptırıyoruz. MSKÜ Menteşe Kampüsündeki mevcut sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zemininin yenilenmesi yapılacak. Datça İlçemize; 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası 1 adet tenis kortu yapılacak. Fethiye İlçemize; Olimpik Yüzme Havuzu, İmam Hatip Lisesi bahçesine 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, MSKÜ Fethiye Kampüsüne 1 adet tenis kortu ile mevcut basketbol sahasının etrafına tel örgüsü yapılacak. Marmaris İlçemize; 1 adet tip gençlik merkezi, 1 adet 1500 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile 2 adet tenis kortu yapılacak. Milas İlçemize; 1 adet 250 seyirci kapasiteli hentbol spor salonu, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak. Dalaman İlçemize, 4 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet teniz kortu ile 1 adet tip gençlik merkezi yapılacak. Kavaklıdere İlçemize, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet tenis kortu ile 10 adet basketbol potası, 1 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapılacak. Köyceğiz İlçemize; Çandır, Çayhisar ile Köyceğiz Mahallelerine 1'er adet senettik çim yüzeyli futbol sahası ile 10 adet basketbol potası yapılacak. Ortaca İlçemize; 1 adet 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet tenis kortu, 6 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 10 adet basketbol potası, 1 adet tip gençlik merkezi yapılacak. Seydikemer İlçemize; 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 10 adet basketbol potası, 1 adet tip gençlik merkezi yapılacak. Ula İlçemize; 8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, Gökova Mahallemize 1 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapılacak. Yatağan İlçemize; 7 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 10 adet basketbol potası, 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odaları, tribün, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapılacak" diyerek yatırımlar için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor - Son Dakika
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