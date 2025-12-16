Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum'u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir - Son Dakika
Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum'u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir

16.12.2025 19:00  Güncelleme: 19:12
CHP'li vekillerin ardından şimdi de İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür geldi. Meclis Genel Kurulu'nda partisi adına söz alan Çirkin, "Gerçekten hakkını vermek gerekir. Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİR Kİ..."

"Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" diyen Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay'a çok güzel hizmetlerde bulunduğunu, Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse sürekli Hatay'a geldiğini aktardı.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin

"GERÇEKTEN HAKKINI VERMEK GEREKİR"

Çirkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Hatay'da deprem sonrası yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, şunları vurguladı: "Hatay'la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay'a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sk 06 Sk 06:
    yapacak tabii görevi o abartmayın 5 li çete yapıyor vergi vermiyor bol bol inşaat yandaşa hizmet para lazım paraaaa 3 15 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    şu adama hırsızı tercih ettiniz bedelini herkes ödedi 6 2 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Yola geleceksiniz teker teker boyle gunes balcikla sivanmaz.hersey guzel olacak palavrasina inanmasaydiniz istanbulda kentsel donusum buyuk olcude tamamlanmisti bile yazik kaybeden hep vatandas oluyor 5 3 Yanıtla
  • goksel67 goksel67:
    siz gidin belediyeleri soyanlarla beraber olun ondan sonra 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    İstanbul halkının iplemediğini kendi kendilerine övsünler ?? 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
