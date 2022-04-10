Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç - Son Dakika

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Genel seçimin yaklaşmasıyla siyaset sahnesi de iyice kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli iken Millet İttifakı'nın adayı henüz açıklanmadı. Muhalefet partileri ise bu konuda ağız birliği ederek seçim dönemine girilinceye kadar adaylarını açıklamayacaklarını beyan etti.

3 İSMİN ADI GEÇİYORDU

Ancak kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı sık sık geçiyor. Fakat bu isimler, adaylık konusunda henüz net bir fikir beyan etmediler.

HAŞİM KILIÇ İDDİASI

Bu isimlerin yanı sıra muhalefetin daha önce başvurduğu yöntem olan çatı adaylık ise halen bir opsiyon olarak duruyor. Çatı adaya birçok kişi sıcak bakmazken ortaya çeşitli isimler de atılıyor. Son olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın muhalefetin çatı adayı olacağı öne sürüldü.

Gazeteci Nihat Genç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!'' ifadelerini kullandı.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç, 13/3/1950 tarihinde Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydoldu. 1972 yılında mezun oldu, 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 24/11/1990 tarihinde de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 7/12/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. 7/12/2003 tarihinde ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. 22/10/2007 tarihinde birinci kez, 14/9/2011 tarihinde ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi, bu görevi yürütmekte iken 10/2/2015 tarihinde emekli oldu. Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.