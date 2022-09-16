Yardımcısının açıklamaları gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa talimatı geldi - Son Dakika
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Yardımcısının açıklamaları gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa talimatı geldi

16.09.2022 19:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadeleri üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Adaylık konusunda genel başkanların dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" paylaşımında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 6'lı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmama konusunda CHP'lilere talimat verdiği belirtildi.

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken muhalefetin çıkaracağı ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Ancak son zamanlarda bazı CHP'li isimler adayın Kılıçdaroğlu olacağını sık sık dile getiriyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KARŞI ÇIKARLARSA 6'LI MASA DAĞILIR"

Tartışmalar devam ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakınlığı ile bilinen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'un "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

"AÇIKLAMA YAPMAYA GENEL BAŞKANLARIN DIŞINDA KİMSENİN YETKİSİ YOK"

Kuşoğlu'un açıklamalarının gündem olmasının ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur."

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere altılı masa talimatı: Açıklama ve değerlendirme yapmayın

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'LİLERE TALİMAT

Öte yandan Medyascope'un CHP'li kaynaklara dayandırdığı habere göre Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler üzerine CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmamasını istediği öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu: '4 Oydan Birini Geçersiz Sayıp 3'ünü Geçerli Sayıyorsanız Gerçek Anlamda Yargıç Değilsiniz; Günü Gelecek, O Yargıçlara da Bunu... Kılıçdaroğlu: '4 Oydan Birini Geçersiz Sayıp 3'ünü Geçerli Sayıyorsanız Gerçek Anlamda Yargıç Değilsiniz; Günü Gelecek, O Yargıçlara da Bunu... KILIÇDAROĞLU AMACIMIZ, HERKES EKECEK AMA HİÇBİR ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK KILIÇDAROĞLU AMACIMIZ, HERKES EKECEK AMA HİÇBİR ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yardımcısının açıklamaları gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa talimatı geldi - Son Dakika
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