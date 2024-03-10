Muharrem İnce: Devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Trilyonlarca lira hazine yardımı, 11 tane büyükşehir belediyesi, her türlü imkan, her yer senin afişin... Ankara'yı baştan başa donatmışlar, İstanbul'u gördüm, baştan başa donatmışlar. Vallahi devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın." dedi.
İnce, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 70 yıldır bir kıskacın içinde olduğunu söyledi.
Türkiye'yi buradan yüreği, beyni, iki ayağı Ankara'da olan Kuvayımilliyecilerin ve partisinin kurtarabileceğini dile getiren İnce, bir gün söylediklerinin ağırlığı kadar oylarının da ağırlığı olacağını kaydetti.
İnce, Hazine yardımı almadıklarını, gönüllülerin imkanlarıyla partiyi kurduklarını, yaşattıklarını, seçime gidecek hale getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"On ay önceki seçimlere gidelim. Anket şirketleri, 'yüzde 60 ile kazanıyor muhalefet.' Ünlü gazeteciler, sanatçılar, eski akademisyenler, yaşlılar, herkes çıkmış meydana 'Yüzde 60 ile kazanıyoruz, Muharrem İnce tek engel sensin.' ya kardeşim böyle bir durum yok, kandırmayın kendinizi. 'Muharrem İnce çekil.' İyi, pekiyi çekildik. Çekildik, en büyük zararı nerede gördük? Yüzde 3'ü geçseydik hazine yardımı alacaktık, bugün para sorunumuz olmayacaktı. Ne yazık ki hazine yardımını alamadık. Onun için sizin partiye bağış yapmanız lazım, başka çaresi yok."
İktidar partisinin seçilmediği yerlere hizmet götürmemekle, muhalefet partisinin ise "Bana oy vermezsen AK Parti gelir." diyerek, vatandaşları tehdit ettiğini öne süren İnce, "Erdoğan'ın siyasi olarak sandıkta kovma zamanı gelmiştir. Bu doğrudur ama bu muhalefeti kovma zamanı da gelmiştir." diye konuştu.
"Kısır tartışmaların içinde olmak istemiyoruz"
"Trilyonlarca lira hazine yardımı, 11 tane büyükşehir belediyesi, her türlü imkan, her yer senin afişin... Ankara'yı baştan başa donatmışlar. İstanbul'u gördüm, baştan başa donatmışlar. Vallahi devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın." diyen İnce, "Biz Memleket Partisi olarak kısır tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. Biz, bu ülkede enerji krizini, depremin geleceğini konuşmak istiyoruz. İklim değişikliğini konuşmak istiyoruz. Güneş pillerini, küresel ısınmayı, matematiği, siyasette mizahı konuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İnce, partisinin İBB Başkan adayı Berk Hacıgüzeller, Kağıthane Belediye Başkan adayı Oktay Öndeş, ve bazı partililerle Kağıthane'de 15 dakikalık yürüyüş yapıp vatandaşları selamladı.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce: Devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın - Son Dakika
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