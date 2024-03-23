Muharrem İnce, Memleket Partisi\'nin Seçim Çalışmalarını Konya\'da Sürdürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Konya'nın Karapınar ilçesinde sürdürdü.
Partililer tarafından ilçede karşılanan İnce, Turgut Özal Parkı'nda yaptığı konuşmada, Memleket Partisi'nin taze bir parti olduğunu söyledi.
Gönüllerin partisi olduklarını ifade eden İnce, "Memleket Partisi'nin Hazine yardımı, belediye yardımı yok. Otobüsümüz 20 yaşında. Yolda gelirken kapısı açılıyor, direksiyonu çatlıyor, tekeri patlıyor. Tüm memleketi Edirne'den Ardahan'a dolaşmaya çalışıyoruz." dedi.
CHP'yi eleştiren İnce, ana muhalefet partisinin milletin derdini unuttuğunu söyledi.
Eski Başbakan Bülent Ecevit gibi ülkeyi karış karış gezdiklerini dile getiren İnce, şöyle konuştu:
"Tarımı iyi bilirim. Ben köylü çocuğuyum. Benim çocukluğum buğday tarlalarında geçti. Tırpan sallamasını da bilirim, traktörle römorkla geri geri yanaşmasını da. Biz üreten bir Türkiye'yi mutlu bir Türkiye'yi yeniden kurmak zorundayız. Sizlerden destek istiyorum. Belediye başkan adayımızı sizlere emanet ediyorum."
İnce konuşmasının ardından, Karapınar Merkez Çarşısı ile Karapınar Sultan Selim Külliyesi'ndeki esnafı ziyaret etti.???????
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, çocukların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacaklarını söyledi ve yeni dönem projelerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hizmete açılması gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla zaman kaybedilemeyeceğini ifade etti. 5 yıl boyunca bu fırsatı kaçırdıklarını ancak bir 5 yıl daha bekleyemeyeceklerini söyledi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi ve İstanbul'un projelerinde kullanacakları paraları israf etmeyeceklerini söyledi.
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