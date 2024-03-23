Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Seçim Çalışmalarını Konya'da Sürdürdü - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Seçim Çalışmalarını Konya'da Sürdürdü

Muharrem İnce, Memleket Partisi\'nin Seçim Çalışmalarını Konya\'da Sürdürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya'nın Karapınar ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. İnce, partisinin taze bir parti olduğunu vurgulayarak, CHP'yi eleştirdi ve üreten bir Türkiye için destek istedi.

23.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:38
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Konya'nın Karapınar ilçesinde sürdürdü.

Partililer tarafından ilçede karşılanan İnce, Turgut Özal Parkı'nda yaptığı konuşmada, Memleket Partisi'nin taze bir parti olduğunu söyledi.

Gönüllerin partisi olduklarını ifade eden İnce, "Memleket Partisi'nin Hazine yardımı, belediye yardımı yok. Otobüsümüz 20 yaşında. Yolda gelirken kapısı açılıyor, direksiyonu çatlıyor, tekeri patlıyor. Tüm memleketi Edirne'den Ardahan'a dolaşmaya çalışıyoruz." dedi.

CHP'yi eleştiren İnce, ana muhalefet partisinin milletin derdini unuttuğunu söyledi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit gibi ülkeyi karış karış gezdiklerini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Tarımı iyi bilirim. Ben köylü çocuğuyum. Benim çocukluğum buğday tarlalarında geçti. Tırpan sallamasını da bilirim, traktörle römorkla geri geri yanaşmasını da. Biz üreten bir Türkiye'yi mutlu bir Türkiye'yi yeniden kurmak zorundayız. Sizlerden destek istiyorum. Belediye başkan adayımızı sizlere emanet ediyorum."

İnce konuşmasının ardından, Karapınar Merkez Çarşısı ile Karapınar Sultan Selim Külliyesi'ndeki esnafı ziyaret etti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Seçim Çalışmalarını Konya'da Sürdürdü - Son Dakika

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