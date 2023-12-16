 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muharrem İnce Nazilli'de halkla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce Nazilli'de halkla buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli'de halkla bir araya gelerek seçimlerde Millet İttifakı'nın bilerek kaybettiğini ileri sürdü. İnce, Erdoğan'a seçimi bile bile verdiklerini ve ülkenin böyle yönetilemeyeceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP'de korku ve endişenin başladığını ifade etti.

Muharrem İnce Nazilli\'de halkla buluştu
16.12.2023 - 18:23,
Abone Ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli'de halkla bir araya geldi.

Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış." dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez." dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP'de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket." diye konuştu.

İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Memleket Partisi, Muharrem İnce, AK Parti, Nazilli, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce Nazilli'de halkla buluştu - Son Dakika


18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi

Son Dakika
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce Nazilli'de halkla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement