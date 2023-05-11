Muharrem İnce, siyaset gündemini derinden sarsan kaset iddialarına ilişkin konuştu: Devlet itibarımı koruyamamıştır - Son Dakika
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Muharrem İnce, siyaset gündemini derinden sarsan kaset iddialarına ilişkin konuştu: Devlet itibarımı koruyamamıştır

11.05.2023 14:53

Son dakika! Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, basın açıklaması düzenliyor. İnce, "Böyle bir iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. Benim böyle bir görüntüm yok, bu iftira. Türkiye Cumhuriyeti devleti itibarımı koruyamamıştır." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden servis edilen kaset iddiaları sonrası sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, dün gerçekleşecek iki mitingini iptal ederken, bugün bir basın toplantısı düzenlendi.

"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını belirten İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce şöyle devam etti: "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. 45 gün boyunca her gün başka bir iftira... Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecekli DEVAlı var. AK Parti var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum."

YORUMLAR (8)
  • Ercan Aral : Sen önce Kendi itibarını koru,ondan sonra devlet senin itibarını korur. Cevap Yaz 31 15 Yayından Kaldır
  • gönül aydın: Devlet herkesin numusunun, itibarının başına bir polis mi dikmek zorunda. Önce sen koruyacaksın o önemli değerleri.. Gocunacak bir şeyin yoksa savaşacaksın, mücadele edeceksin yorulacaksın..Bu yol dikenlidir, ayağına acıyorsan çıkmayacaksın.. Birileri gibi kefenini giyinip ölümüne yol alacaksın.. En ufak bir zorlukta çekilmek geri dönmek de ne oluyor. Ama siz ne anlarsınız ki? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Parlak: Sayın başkan kul.hakki yemedim diyorsun ama vergi kaçırdığını kabul etmistin bir dönem o kul.hakki olmuyor mu? Cevap Yaz 54 43 Yayından Kaldır
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, siyaset gündemini derinden sarsan kaset iddialarına ilişkin konuştu: Devlet itibarımı koruyamamıştır - Son Dakika


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