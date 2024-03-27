Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan caddelerinde esnafı ziyaret eden İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir televizyon programında 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yaşananları hatırlatmasına ilişkin soru üzerine İnce, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için ben de ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamaları olduğunu biliyorsun. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et." yanıtını verdi.
İnce'ye, sosyal medya hesabından yaptığı "son oy bölücü" paylaşımı da hatırlatıldı.
Türkiye ile ilgili tahminlerinin, öngörülerinin çıktığını dile getiren İnce, şöyle konuştu:
" Kars'tan Edirne'ye 'Muharrem İnce haklıymış' yazılarını görüyorum. Biz Memleket Partisi olarak geleceği konuşuyoruz, 'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Popülist söylemler peşinde değiliz, 'Akıl, adalet, ahlak, üretim, hakça paylaşım' diyoruz. Bunu söylemeye, milletimizi uyarmaya, milletimize tepenin arkasını göstermeye mecburuz. Tek başıma kalsam da bu doğruları söylemeye devam edeceğim."
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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kentteki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirkol, Bakan Uraloğlu'dan kente yönelik yatırımlar için sözler aldıklarını ve talep ettikleri battı çıktılar projesinin yerinde görüldüğünü belirtti. Ayrıca, ağır tonajlı tırların şehre girmeden sanayi bölgesine ulaşmaları için modern bir tır parkı taleplerinin de kabul edildiğini ifade etti. Demirkol ayrıca, Boluspor için istenen 5 milyon liranın kulübün hesabına yattığını ve belediye başkanının spor kulüplerine yeterli desteği vermediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve organize suç örgütleriyle de mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, seçimlerin hür ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ticaret Borsası, Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi. Davutoğlu, Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirterek, halkın arasında olduğunu vurguladı.
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