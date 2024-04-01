Muhittin Böcek: Antalya\'da rekor kırmaya devam edeceğiz

Balkon konuşması yapan Böcek: " Antalya'da rekor kırmaya devam edeceğiz"
ANTALYA - Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, yaptığı balkon konuşmasında, "Hepinizin herkesin başkanı olmaktan biran bile ayrılmayacağım. 19 ilçenin kesin olmayan sonucuna göre 14 ilçe belediyeyi de aldık, Antalya'da rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.
CHP'nin Antalya'da başarılı bir sonuç elde etmesinin ardından binlerce partili, Karaoğlan Parkı içindeki Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda toplandı. Ellerinde ay yıldızlı ve CHP bayrağı bulunan binlerce vatandaş, büyük bir coşku yaşadı. Muhittin Böcek'e, kesin olmayan sonuçlara göre Muratpaşa Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanlığı'na seçilen İsa Akdemir'de eşlik etti.
2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek, Karaoğlan Parkı'ndaki Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki balkondan kalabalığa hitap etti.
'Muhittin Başkan' sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Böcek, 19 ilçede 913 mahallede yoldaşların hepsine teşekkür etti.
Seçimden önce ülkücülerin, AK Partililerin bütün Antalyalıların oylarına talip olduklarını dile getiren Böcek, " Konyaaltı'nda 4 dönem belediye başkanlığıyla rekor kırmıştım şimdide Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste ikinci kez kazandıran sizlersiniz. Çalmadan, çırpmadan önce Allah'ıma sonra halkıma hesap vererek bugünlere geldim. Hepinizin herkesin başkanı olmaktan biran bile ayrılmayacağım. 19 ilçenin kesin olmayan sonucuna göre 14 ilçe belediyeyi de aldık. Antalya'da rekor kırmaya devam edeceğiz. Birileri balkonda konuşmalar yapıyordu. Bize yuh yakışmaz. Antalyalılar olarak insanların doğduğu yerde değil doyduğu yer olarak herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi ötekileştirmedik ayrıştırmadık. Bütün Antalyalıların belediye başkanı olacağımı söyledim. Herkesin başkanını bize siz verdiniz siz" diye konuştu.
"Sandıktan yırtamadılar"
"Herkesin Başkanı Muhittin Böcek, sloganları altında konuşmasına devam eden Böcek, "Antalya'da hiçbir mazarete sığınmadık. Deprem,sel, kovid oldu. Bundan sonrada sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye dertleriyle dertlenmeye kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru için doğumdan yaşlılığına kadar çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl önce, 'maaşı bile ödeyemez' dediler. Sosyal yardımları verdik, ilkleri yaptık. Sosyal yardımları en üst seviyeden vermeye devam edeceğiz. Yerelden kalkınma başta olmak üzere, seçin alanlarında ne söz verdiysek hepsini teker teker yapacağız. Siyasi partilerden ayar vermeye çalışanlar vardı. Hiç kimse kimse bizi ayar edemez. Ağa babalarıyla Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar afişler yaptılar. Bizim öyle paramız yoktu. Afişlerimizi yırttılar ama sandıktan yırtamadılar" dedi.
"Antalya dersini vermiştir"
Antalyalıların kendilerini bağrına bastığına vurgu yapan Böcek, " Bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan halkımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Seçimleri Antalya'da demokrasi kazanmıştır. Seçim sürecinde siyasi partilerin adayları oldu, hepsi meydanlarda kaldı. Bugün itibariyle o seçim meydanlarındaki yarışlar tamamlanmıştır. Antalya, cumhuriyeti, milli bayramları kutlamaya devam edecektir. Herkes ibadetlerini yapacak, özgürce yaşamaya devam edecek. Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde festivalleri yapacağız. Altın Portakal'ı siyasete alet etiler. 60. Altın Portakal'ı yine biz yapacağız. Sizlerle birlikte yapacağız. Bugün itibariyle ilçelerimizde köylülerimizin dertleriyle dertleneceğiz. Mazotu 6 liradan 40 liraya, 22 senedir otoban diyenlere Antalya dersini vermiştir. 19 ilçede 19 belediye başkanını kendi partimizin belediye başkanı gibi göreceğiz. Azimle gururla beş yıl daha çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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