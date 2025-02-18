Muhittin Böcek: "Antalya\'ya teleferiği yeniden kazandıracağız"

Politika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Sohbetleri'nin Şubat ayı konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da yapılan denetimler sonucunda şu ana kadar 140'tan fazla otelin kapatıldığını duyurdu. Başkan Böcek, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belediyelerden alınan ruhsat yetkisinin ardından, basit konaklamalı tesislerin kontrolünün bakanlığa geçtiğini belirtti. Bu süreçte Antalya'da 2 bin 734 tesisin bulunduğunu vurgulayan Böcek, "Şu ana kadar duyduğum, Antalya'da 140'ın üzerinde otel kapandı. İlçeler bazında acil denetim yapılması için ekiplerimizle koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin her ay düzenlediği Basın Sohbetleri etkinliğinin konuğu oldu. AGC lokalinde düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, turizm sektöründe yaşanan sorunlara ve denetimler kapsamında yapılan çalışmalara değindi.

Ulaşımda büyük değişiklikler yolda

Antalya'nın en büyük sorunlarının başında işsizlik ve ulaşımın geldiğini ifade eden Başkan Böcek, kentteki nüfus artışına dikkat çekti. Son altı yılda Antalya nüfusunun 210 bin 104 kişi arttığını belirten Böcek, araç sayısının da 501 bin yükseldiğini söyledi. Trafiği rahatlatmak için 148 akıllı kavşak inşa ettiklerini dile getiren Böcek, "Kemer ve Lara yönlerinde şerit sayısını artırdık. Ayrıca 2028 yılında tamamlanacak olan 4. Hafif Raylı Sistem projemiz devam ediyor. 5. etap projeleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alındı, 6. etap için Döşemealtı'nda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Toplu taşımaya yönelik projeler hakkında da konuşan Başkan Böcek, otobüs filosunda ciddi bir yenileme yapılacağını söyledi. Böcek, "İlk etapta bin 130 otobüs için değerlendirme yapacağız. Ayrıca taksilerde panik butonu ve kamera sistemi gibi güvenlik önlemleri alınacak" ifadelerini kullandı.

Trafikte yeni düzenlemeler ve tünel projesi

Trafik sorununa yönelik çözüm önerileri arasında tüp geçit projelerinin de yer aldığını belirten Böcek, "TRT Caddesi'nde üniversiteyi bölmeden alttan geçiş sağlayacak bir tüp geçit inşa edeceğiz. Siteler Mahallesi ve Uncalı bölgesi için büyük bir rahatlama olacak" dedi.

EDS Mayıs'ta devreye girecek

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ilgili de bilgi veren Başkan Böcek, yüklenici firma ile yapılan görüşmeler sonucunda iş takviminin sekiz hafta uzatıldığını açıkladı. 10 Şubat'ta başlatılan çalışmaların Mayıs ayının başında tamamlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceğini dile getiren Böcek, şöyle devam etti:

"10 Şubat itibariyle bu takvim başladı, muhtemelen Mayıs ayının başında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sistemi teslim etmiş olacağız. Mayıs ortalarında sistem devreye girmiş olacak."

"Antalya 25 milyar dolar gelir sağladı"

Turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Böcek, geçtiğimiz günlerde katıldığı EMITT Fuarı'nda 2024 yılına dair turizm gelirlerinin açıklandığını söyledi. Türkiye'nin 61 milyar 108 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Böcek, bunun 25 milyar dolarının Antalya'dan sağlandığını ifade etti.

Konaklama vergisine de değinen Böcek, "Konaklama vergisi olarak 25 Ekim'de Roma'da 10 Euro verdik her gece için. Direkt yerel yönetimlere gidiyor. Burada insanların cebine elinizi attınız. Yüzde iki koydunuz. Yüzde iki ne demek ciroda biliyor musunuz? En az yüzde 15 gelirini aldınız otelcilerin. Yerli ve yabancı ziyaretçiler dahilinde 27 milyon kişiye hizmet edeceğim. Ama bir kuruş verilmiyor belediyelere. Antalya'mıza sahip çıkmamız lazım" diyerek eleştirilerde bulundu.

Sarısu projesi hızlandırılıyor

Sarısı ile ilgili sürecin uzun zamandır devam ettiğini belirten Böcek, projenin yeniden ihaleye çıkartılarak 25 milyon 250 bin TL'ye kazandıklarını duyurdu. Böcek, şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Yıkımlar başladı, kendileri de yıkanlar oldu. ve süreçle ilgili hızlı bir şekilde Sarısu projemiz gerçekleşecek. Kadınlar plajı iptal değil, onu da koruyacağız."

"EXPO alanı için talepte bulunacağız"

EXPO alanının değerli bir yer olduğunu belirten Böcek, "5 bin 4 oturma koltuğu var orada. Sonuç olarak orası bizim Antalya'mızda çok değerli, çok kıymetli, çok önemli bir yer. O alanın yaşaması lazım. Bununla ilgili üniversitelerimizle, tarımla ilgili çok şey yapılabilir, satılmaz İnşallah. Antalya'nın olmalıdır ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden geldiği şekliyle talepte bulunuruz, bulunacağız. Çok atıl duruyor şu. Mesela tarıma dayalı birçok şey yapılabilir. Yani yoksa böylesi bir yer, bir de 5 bin 4 koltuk var diyorum az bir yer değildir. Antalya'da fuar kongre merkezi olarak başka şekilde de değerlendirilebilir, birçok etkinlikler yapılabilir" dedi.

Teleferik yeniden yapılacak

Antalya'daki teleferik kazasına da değinen Böcek, kazada hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diledi. Antalya'da yeniden teleferik projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Böcek, "Teleferikle ilgili talihsiz bir olay yaşadık, en ucuz teleferik denilmişti. Sonuç olarak bir kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yani o günkü yaşadıklarımı düşünebiliyor musunuz? Teleferikle ilgili sütten ağzımız yandı. Söküldü. Dünyada bu alanda çok tecrübeli ve deneyimli üç dört firma var, hepsini araştırıyoruz. Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağım. Antalya'da o teleferik olacak, altını çizerek söylüyorum. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalarımızı yapacağız" dedi.

Denetimler artırıldı, yetki belirsizliği tartışma konusu

Başkan Böcek, 2021 yılında Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla basit konaklamalı tesislerin ruhsat yetkisinin belediyelerden alındığını ve bakanlığa devredildiğini hatırlatarak, "2021 yılında belediye eliyle denetlenen bin 582 basit konaklamalı pansiyon ve oteller vardı Antalya'da. Bin 70 işletme belgeli, 88 yatırım belgeli. Toplam 2 bin 734 turizm bakanlığına ait tesislerimiz var. Turizm Birliği Başkanı olarak Turizm İl Müdürlüğü'ne yazı yazdım. Belediyenin verdiği ruhsat yetkisini, 2021 yılında kendi elinizle bakanlığa aldınız. Şimdi aramızda yazışmalar yapıldı. Sonra 19 ilçe belediyeme aynı zamanda Akdeniz Belediye Birliği'nin tüm üyelerine gönderdim. ve orada da belediyelerin yapı izni verirken nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledim. En son gün İtfaiye Daire Başkanı'ma Turizm İl Müdürüyle acil olarak denetlememiz gereken yerleri öğrenmesi için talimat verdim. Şu ana kadar duyduğum, Antalya'da 140'ın üzerinde otel kapandı. İlçeler bazında acil denetim yapılması için ekiplerimizle koordinasyon içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA