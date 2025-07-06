Muhittin Böcek'in Tutuklanmasının Ardından 'Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muhittin Böcek'in Tutuklanmasının Ardından 'Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi

06.07.2025 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Antalya İl Başkanlığı öncülüğünde belediye binası önünde büyük bir miting düzenlendi. Böcek'in cezaevinden yazdığı mektup mitingde okundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye binası önünde "Antalya iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenlendi. Böcek'in cezaevinden yazdığı mektup kalabalığa okundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün sabah saatlerinde gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Böcek'in tutuklanmasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'nın çağrısı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 'Antalya iradesine sahip çıkıyor' mitingi düzenlendi.

Muhittin Böcek'in mektubu okundu

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa ilk olarak Başkan Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Böcek mektubunda, "Ben Muhittin Böcek, sizin için, hep sizinle yol yürüyen Muhittin Böcek, 31 yıldır Antalya' da bir çiçeğe, bir ağaca, bir kuşa, bir insana iyi gelebilmek için çalışan, mücadele eden, ne Antalya'nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmamış tek amacı ayrısız, gayrısız, herkesin başkanı olmak için çalışan Muhittin Böcek. Tutsak edilmemize sebep olan sözde itirafçı, özde iftiracıların saldırıları benim siyasi hayatımda ilk değil ve biliyorum son da olmayacak. Antalya'yı tarihinde ilk kez üst üste iki kez sizlerin oylarıyla kazanan başkanınız olarak zaten hiçbir başarının cezasız kalmayacağını biliyordum" dedi.

"Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mektubunun devamında, "Buradan tüm belediye çalışanlarımıza sesleniyorum, ben yokken benim sesim olacak, ben yokken benim elim, kolum ayağım olacaksınız. Bugüne kadar bana herkesin başkanı dediniz. Ben de diyorumki ben dönene kadar her biriniz Antalya için çalışmaya devam edin, hiçbir eksik bırakmayın. Turizmin en yoğun olduğu bu dönemde misafirlerimiz ve vatandaşlarımız, Antalya'da yine en iyi belediyeciliği en güzel Akdeniz şehrini görsünler ve yaşasınlar sizlerin emeği ile. Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin, ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mitinge CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Politika, Cezaevi, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhittin Böcek'in Tutuklanmasının Ardından 'Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail hükümeti: Hamas’ın ateşkes teklifine yanıtı kabul edilemez İsrail hükümeti: Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtı kabul edilemez
Bursa’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Sapanca Gölü’nde 2 saatte 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı Sapanca Gölü'nde 2 saatte 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Texas’ta ani sel felaketinde can kaybı 50’ye yükseldi Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
Trafik magandaları kırmızı ışıkta yolu kapatıp drift attı Trafik magandaları kırmızı ışıkta yolu kapatıp drift attı
Ödemiş’te şaşırtan görüntü Bir tek Ahmet Türk’ün arsası yanmadı Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ kurtuldu, 1 yıl geçti hala atlatamadı Kağıt gibi ezilen araçtan sağ kurtuldu, 1 yıl geçti hala atlatamadı
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Meteoroloji uyardı Sıcaklıklar 5 derece artacak Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak

23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:19
MSB duyurdu Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
19:09
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
12:39
Defnedilen cenazeyi gece yarısı izinsiz şekilde başka bir mezara taşıdılar
Defnedilen cenazeyi gece yarısı izinsiz şekilde başka bir mezara taşıdılar
12:35
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
12:02
Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
11:42
Evde bakılan aslan, duvardan atlayarak sokaktaki insanlara saldırdı
Evde bakılan aslan, duvardan atlayarak sokaktaki insanlara saldırdı
11:33
Oğlunu korumak isterken öldürüldü
Oğlunu korumak isterken öldürüldü
11:00
İlçe diken üstünde Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
10:59
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
10:22
Hatay’da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı’nın 98 günlük suyu kaldı
Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
09:50
Meteoroloji uyardı Sıcaklıklar 5 derece artacak
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 00:09:21. #7.12#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in Tutuklanmasının Ardından 'Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.