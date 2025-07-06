Muhittin Böcek'in Tutuklanmasının Ardından 'Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye binası önünde "Antalya iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenlendi. Böcek'in cezaevinden yazdığı mektup kalabalığa okundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün sabah saatlerinde gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Böcek'in tutuklanmasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'nın çağrısı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 'Antalya iradesine sahip çıkıyor' mitingi düzenlendi.

Muhittin Böcek'in mektubu okundu

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa ilk olarak Başkan Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Böcek mektubunda, "Ben Muhittin Böcek, sizin için, hep sizinle yol yürüyen Muhittin Böcek, 31 yıldır Antalya' da bir çiçeğe, bir ağaca, bir kuşa, bir insana iyi gelebilmek için çalışan, mücadele eden, ne Antalya'nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmamış tek amacı ayrısız, gayrısız, herkesin başkanı olmak için çalışan Muhittin Böcek. Tutsak edilmemize sebep olan sözde itirafçı, özde iftiracıların saldırıları benim siyasi hayatımda ilk değil ve biliyorum son da olmayacak. Antalya'yı tarihinde ilk kez üst üste iki kez sizlerin oylarıyla kazanan başkanınız olarak zaten hiçbir başarının cezasız kalmayacağını biliyordum" dedi.

"Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mektubunun devamında, "Buradan tüm belediye çalışanlarımıza sesleniyorum, ben yokken benim sesim olacak, ben yokken benim elim, kolum ayağım olacaksınız. Bugüne kadar bana herkesin başkanı dediniz. Ben de diyorumki ben dönene kadar her biriniz Antalya için çalışmaya devam edin, hiçbir eksik bırakmayın. Turizmin en yoğun olduğu bu dönemde misafirlerimiz ve vatandaşlarımız, Antalya'da yine en iyi belediyeciliği en güzel Akdeniz şehrini görsünler ve yaşasınlar sizlerin emeği ile. Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin, ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mitinge CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - ANTALYA