Muhtarlara çevre temizliği uyarısı - Son Dakika
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Muhtarlara çevre temizliği uyarısı

05.07.2022 16:19
Muhtarlara çevre temizliği uyarısı

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Havza Muhtarları Derneği Lokalinde düzenlenen Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısına katılan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlar ile bir araya geldi. Talep ve sorunlarını dinledikleri muhtarların ayrıca yaklaşan Kurban bayramını kutladı.

"Tüm muhtarlarımıza kapımız açık"

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza için gece gündüz çalıştıklarını belirterek; "Tüm gayretimizi çabamız Havza için. Havza istihdama bağlı göç sorunu olan bir ilçe. Bunun önüne geçmek adına Havza OSB çok önemli. İnşallah buraya gelecek tüm yatırımcılarımıza elimizden gelen tüm destekleri vereceğiz ve Havza istihdam sorunu çözülmüş göç alan bir ilçe olacak. Tüm muhtarlarımıza kapımız açık. Mahallesi için bir talebi olan tüm muhtarlarımıza yardımcı olmak görevimiz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ederim" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlara belediye olarak yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özdemir, "Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde götürmenin gayretindeyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmaktayız. Herkesin ve her mahallenin kendine göre bir önceliği var. Bizler planlamamızı yaparken ilçemizin ve mahallelerimizin önceliklerini dikkate aldık. Tüm gayretimiz ve çabamız Havzamıza ve halkımıza en iyi hizmet en hızlı şekilde halkımıza sınmak. Kapalı canlı hayvan pazarımız hizmet girdi. Halkımızın hayatını kolaylaştıracak projelerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle muhtarlarından çevre temizliği konusunda dikkatli olmalarını isteyen Özdemir, "Muhtarlarımızdan ricamız bayramda kesilecek olan kurbanlık hayvanların atıklarını mahallelerde gelişi güzel atılmaması. Bu hem insan sağlığı için risk hem de çevre sağlığı için risk taşımakta. Lütfen mahallelerimizde bu tür görüntülere izin vermeyelim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim
Kaynak: İHA

Sebahattin Özdemir, Kurban, Havza, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtarlara çevre temizliği uyarısı - Son Dakika

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