Münih Güvenlik Raporu: Türkiye İttifak Olarak Görülüyor

Politika

Almanya'da cuma günü başlayacak Münih Güvenlik Konferansı öncesi yayınlanan 2025 Münih Güvenlik Raporu, G7 ülkelerinde Türkiye'yi tehdit değil, müttefik olarak görenlerin oranının arttığını ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre İsrail, tehdit algısında artış gözlenen tek ülke oldu.

Uluslararası alanda güvenlik politikalarının tartışıldığı en önemli organizasyonlardan biri olarak görülen ve 14-16 Şubat arasında gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı öncesinde "Çok Kutupluluk" başlıklı Münih Güvenlik Raporu yayınlandı. Raporda G7 ülkeleri Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada ile BRICS ülkeleri Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarına yer verildi.

Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin oranı arttı

Söz konusu ülkelerden katılımcıların güvenlik riski algılarının değerlendirildiği raporda, katılımcıların hangi ülkeleri tehdit ve müttefik olarak algıladığı ölçüldü. Türkiye'nin konumunun önceki yıllara göre iyileştiğini ortaya koyan ankete göre Türkiye'yi "müttefik" olarak görenlerin oranı arttı. Ankete göre Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler, İngiltere ve Japonya oldu. Her iki ülkede de Türkiye'yi müttefik olarak gören katılımcıların oranı, tehdit olarak görenlerin oranına yüzde 28 fark attı. Bu fark, Çin'de yüzde 26, Hindistan'da yüzde 25, Güney Afrika'da yüzde 19, ABD ve Kanada'da yüzde 14, Brezilya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 5 ve Almanya'da yüzde 2 oldu. Ankette, Türkiye'yi müttefik değil, tehdit olarak değerlendirenlerin oranının daha yüksek olduğu tek ülke ise Fransa oldu. Fransa'da Türkiye'yi tehdit olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 22 daha yüksek çıktı.

Ankette Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere'ye ilişkin bakışın da önceki yıllara göre iyileştiği görüldü.

İsrail'i "tehdit" olarak görenlerin oranı arttı

Ankete göre Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle dünya genelinde büyük bir itibar kaybı yaşayan İsrail'e ilişkin tehdit ve güven algısında da büyük değişiklik yaşandı. Son 1 yıl içerisinde İsrail'i tehdit olarak görenlerin oranı İtalya'da yüzde 12, Fransa'da yüzde 11, İngiltere'de yüzde 9, Almanya ve Japonya'da yüzde 8, Brezilya, Çin ve ABD'de yüzde 4, Güney Afrika'da yüzde 3, Kanada'da yüzde 2 ve Hindistan'da yüzde 1 oranında arttı.

Anketin sonuçlarına göre İsrail, kamuoyu yoklaması yapılan ülkelerin tamamında kendisine ilişkin tehdit algısında artış gözlenen tek ülke oldu.

En büyük tehdit siber saldırılar

Güvenlik raporundaki anket sonuçlarına göre katılımcı ülkeler tarafından en büyük tehdit olarak değerlendirilen konu ise siber saldırılar oldu. Siber saldırılara ilişkin tehdit endişesini ekonomik kriz ve iklim değişikliği ile aşırı hava olayları gibi çevresel tehditler izledi. Hindistan, Brezilya ve İtalya gibi ülkelerde en büyük riskler, çevresel tehditler olarak görüldü. ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde ise siber saldırılar, en fazla endişe edilen ilk üç tehdit arasında yer aldı.

Rusya ve Çin

Anket sonuçlarında Rusya'nın İngiltere ve Kanada'da en büyük tehdit olarak, ABD ve Almanya'da ise ikinci büyük tehdit olarak algılandığı görüldü. Çin'deki katılımcılar ise en büyük tehdit olarak ABD'yi ve ikinci büyük tehdit olarak bir saldırganın biyolojik ve nükleer silah kullanması ihtimalini gösterdi.

Cuma günü başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance liderliğindeki ABD delegasyonu ile Avrupalı siyasi ve askeri yetkililer arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana yapılacak ilk toplantılara da ev sahipliği yapacak. - BERLİN