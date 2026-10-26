Murat Emir, CHP TBMM hesaplarındaki boşaltma iddiasını imece parası diyerek reddetti

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde CHP'nin TBMM hesaplarının boşaltıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Söz konusu paranın iddia ettikleri gibi partinin kurumsal yapısı, kurumsal hesabı, Sayıştay denetimine giren ve AYM tarafından ibra edilen hesaplarıyla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, "Bu para Grup Genel Kurulu kararı ile milletvekillerinin kararlaştırdığı bir miktarın ortak havuzda biriktirilmesidir. Dolayısıyla bu paranın siyasi partinin kurumsal kimliği ile hesaplarıyla hiçbir ilgisi yok. Size önceden alınmış kararların birkaçını göstereyim. Grup Genel Kurulu toplanır, karar alır ve der ki; 'Şu dönemlerde milletvekillerinden ödenti alınması konusunun Grup Genel Kurulu onayına sunulur.' Mesela elimdeki 2022 tarihli bir yazı. Bir grup kararı alınıyor ve milletvekilleri diyorlar ki; 'Biz aramızda şu kadar para toplayalım.' Peki, bu parayı ne yapacaksınız, ne için toplanıyor? Bu para grubun giderlerini karşılamak için toplanıyor. Daha önce yaptığımız ödemelere baktık; bazen grup personeli çok çalıştığı için ek ödeme ya da bayram ve yılbaşlarında ücret ödemesi yapma ihtiyacı olur, onlar karşılanır. Araştırma ve yayınla ilgili giderler, kırtasiye giderleri, yemek ve çay giderleri, genel başkanlar ile ilgili hukuki sorumluluk; yani tazminat ücretleri ödenir. Bu hesaplar iddia edildiği gibi hiçbir zaman hazine, siyasi partinin kurumsal hesabına dahil olmadığı için Sayıştay denetiminden geçmez" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİ ARALARINDA İMECE YAPMIŞTIR'

Milletvekillerinden toplanan paranın aidat olarak nitelendirilemeyeceğini ve bu nedenle Sayıştay denetimi kapsamına girmeyeceğini kaydeden Emir, "Söz konusu paranın iddia ettikleri gibi partinin kurumsal yapısı, kurumsal hesabı, Sayıştay denetimine giren ve AYM tarafından ibra edilen hesaplarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten bir siyasi partinin resmi parasını mesela bir genel başkanın tazminat bedellerinin ödenmesinde kullanamazsınız. Tam da bu nedenle milletvekilleri kendi arasında imece yapmıştır. Daha önce tazminat kararları verildiğinde milletvekilleri toplanarak parayı ödemiş ve buna da 'imece parası' diyerek tazminat yükümlülükleri karşılanmıştı" diye konuştu.

Emir toplanan paranın Grup Genel Kurul kararı ile milletvekillerine iade edildiğini de ekledi.

'ÇAY PARASINA İHTİYACI VARSA SÖYLESİN'

Emir, CHP grubunun söz konusu para ile ilgili kendilerine tebligat gönderdiğini vurgulayarak, "Bir partinin grup başkanlığı milletvekillerine yazı gönderebilir mi? Meclis'te böyle bir şeyi gördünüz mü, hiç tanık oldunuz mu, bir siyasi partinin böyle bir hakkı, böyle bir haddi olur mu? Yaptılar; şimdi bir noter bildirimi yolluyorlar. Yollasınlar; bizim haklılığımız apaçık ortada ve biz bunu biliyoruz. Bizim grupta 'Çay, kahve, ağırlama parası veya oluşursa tazminat parası toplanıp ödensin' diye topladığımız parayı, neden arkadaşlarımıza dağıtamayacağız? Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin. 'Sizin paranızla biz çay kahve ısmarlayacağız' diyorlarsa tamam ama buradaki paranın siyasi partiyle ilgisi olmadığını açıklıkla ifade ediyoruz" dedi.