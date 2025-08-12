Murat Emir: İfade özgürlüğü şart - Son Dakika
Murat Emir: İfade özgürlüğü şart

12.08.2025 17:13
CHP'li Emir, Terörle Mücadele Kanunu'ndaki muğlak ifadelerin kaldırılmasını ve ifade özgürlüğünün önemini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörle Mücadele Kanunu muğlak ifadelerden arındırılmalı, ifade özgürlüğünü engelleyen hükümler kanundan çıkarılmalıdır." dedi.

Murat Emir, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda partisinin önerilerini paylaştı.

Türkiye'de demokratikleşme ve adalet sorununu çözmek adına atılması gereken adımların "Kürt sorununu dışlamayan ancak Kürt sorunuyla sınırlı tutmayan bir bakış açısıyla" planlanması gerektiğini belirten Emir, Türkiye'nin sorunlarının birçoğunun yürürlükteki Anayasa'dan değil onun düşük standartlarının dahi uygulanmamasından ve yargıya siyasi müdahalelerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Parti içinde Ekim 2024'te Adalet ve Demokrasi Komisyonu kurduklarını hatırlatan Emir, burada yürüttükleri çalışmayla hazırlanan 29 maddelik demokratikleşme paketini Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduklarını söyledi.

Emir, Komisyon'un yeni bir anayasa çalışması yapmayacağına yönelik açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanması, toplumsal barışın inşası ve ifade özgürlüğü bağlamında da terör örgütünün silah bırakması ve kendini fesih sürecini başlatmasının toplumsal barış için önemli olduğunu dile getirdi.

"Kürt sorununun" sadece güvenlik politikası ve terörle mücadele düzenlemeleri ele alınarak çözülemediğine işaret eden Emir, "Türkiye'de Kürt sorununun çözümü gerçek bir demokrasinin inşasından bağımsız düşünülemez." dedi.

Kayyum uygulamasını, "tüm seçilmişlerin meşruiyetini sağlayan sandığı ve halk iradesini yok saymak, Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonlarını kesmek" olarak tanımlayan Emir, belediyelere kayyum atanmasına ilişkin "olağanüstü hal kalıntısı" yasal düzenlemenin derhal yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Emir, terörle Mücadele Kanunu'nda hukuki belirlilik ilkesinin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Terörle Mücadele Kanunu muğlak ifadelerden arındırılmalı, ifade özgürlüğünü engelleyen hükümler kanundan çıkarılmalıdır. İfade özgürlüğünün sınırlanmasında cebir ve şiddet içeren eylemleri övme ve bunları alenen teşvik dışında hukuki belirlilik ilkesine aykırı ölçütlere başvurulmamalıdır. Örgüt üyeliği tanımı açık ve herkes tarafından ortak bir şekilde anlaşılacak netlikte ve toplumsal tam bir mutabakat sağlanarak gözden geçirilmelidir."

Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden Emir, bu görevlilerin huzur ve güven içinde çalışmadığı sürece kalıcı bir toplumsal barışın inşa edilemeyeceğini söyledi.

Emir, cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçuna ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanının tarafsız olduğu parlamenter rejime özgü düzenlenmiş olan bu suç tipi, cumhurbaşkanının parti genel başkanı olduğu ve tıpkı diğer siyasi parti genel başkanları gibi gündelik siyasi tartışmaların tarafı olduğu bir sistem için uygun değildir. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı, genel anlamda ise hakaret suçu yeniden düzenlenerek bu suça, hürriyeti bağlayıcı ceza yerine adli para cezası öngörülmeli ve şikayete bağlı soruşturma esası benimsenmelidir."

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Emir, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun da bağımsız bir yapıya kavuşturulmasını istedi.

Murat Emir, hazırladıkları demokratikleşme paketinde yer alan çocuk, kadın, basın özgürlüğü, grev yasakları, infaz mevzuatı, gizli tanık uygulaması, etkin pişmanlık, savunma hakkı gibi konulara ilişkin görüşlerini de Komisyon üyeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

