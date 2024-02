Murat Kurum: İstanbul\'u adaletle yöneteceğiz

Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Görevi devraldığımız bu şehri, adaletle yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyi yerli yerine koyacağımızdan, herkesin hakkını alacağından, İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her ilçesine, her semtine, her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Bahçelievler Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Törende Kurum'u Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MKYK Üyesi Metin Tarhan, Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş ve beraberindeki heyet karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından protokolün sahneye çıkıp butonlara basmasıyla birlikte cemevinin ilk beton harcı döküldü. Törende ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Görevi devraldığımız bu şehri adaletle yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Temel atma töreninde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul bütün Anadolu'yu ve Trakya'yı kucaklayan, yaşatan ve onlarca umudun kapısı olan bir şehrimizdir. İstanbul, Kafkasya'dan Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, buraya aitiz. Cem olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı amaçlayan bu gönül mekanının temellerini atarken, şunu da açıkça söylemek isterim: 31 Mart'ta Allah nasip eder ve İstanbullu hemşerilerimiz de bizi layık görürlerse, her İstanbullu kardeşimin, her İstanbullu hemşehrimin başkanı olacağım. Her evin kardeşi, evladı olacağım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim. Biz, Fatih Sultan'dan sadece bir coğrafya teslim almadık. Aynı zamanda bir ruh, bir felsefe, bir yönetim anlayışını miras aldık. Bu yönetim anlayışının en önemli unsuru da hiç şüphesiz adalettir. Hizmette ötekileştirme, hizmette imtiyaz olmaz, hizmette ancak ve ancak adalet olur. Görevi devraldığımız bu şehri adaletle yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyi yerli yerine koyacağımızdan, herkesin hakkını alacağından, İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her ilçesine, her semtine, her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz" dedi.

"İstanbul'u birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yöneteceğiz"

Bahçelievler'in her sokağına huzur getirmek için çalıştığını ifade eden Kurum, "Tüm İstanbul'a olduğu gibi Bahçelievler'in de her sokağına huzuru getirmek için başkanımla birlikte çalıştık. Hep birlikte, birliğimizin kuvvetiyle ve Allah'ın izniyle İstanbul'u özüne döndürmek istiyoruz. Biz bir oldukça sorunların üstesinden gelmek daha kolay olacak. Biz birliğimizle büyüdükçe sıkıntılarımız küçülecek. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenlere asla izin vermeyeceğiz. Bizi biz yapan değerlerimizle, inançlarımızla kardeşlerimizle dostça yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. İstanbul'u birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yöneteceğiz. Bu anlamda biz sizin kardeşiniz olacağız. Siz de bizim yol arkadaşımız olacaksınız. Siz isteyeceksiniz, biz yerine getiren tarafta olacağız. Sözünüz havada kalmayacak. Hiçbir kardeşimin hizmetten dolayı boynu bükük olmayacak. Bizi hep yanınızda göreceksiniz. Milletimizin her zaman yanında olduk. Milletimizin zor anında yanındaydık ve sımsıkı tuttuğumuz o elleri hiç bir zaman bırakmadık. Milletimizin huzurunu görene kadar gece gündüz mücadele ettik. İstanbul için, huzurlu yarınlarımız için çalışan, emek veren, ter döken herkesin yeri başımızın üstü olacak, makamı kalbimiz, yüreğimiz olacak. Ne diyor Hz. Ali Efendimiz; 'Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma' İşte bizim sözümüz de özümüz de ruhumuz da budur. Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır. Canlarımızdır. Buradan hareketle şimdiye kadar hep haktan, halktan yana olduk. Hakikaten bir gün olsun ayrılmadık. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördük. Bundan sonra da böyle olacaktır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL