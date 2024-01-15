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İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, esnaf ziyareti sırasında TOKİ mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlarla sohbet etti. Mağdur olduğunu söyleyen bir kadın, Kurum'a sitem ederek "6 senedir kiradayız. Babam üzüntüsünden kanser olup öldü, annemi ise ev sahibi evden çıkardı. 6 senedir mağduruz." dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
15.01.2024 - 18:37,  Güncelleme: 18:44
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, esnaf ziyareti sırasında TOKİ mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlar sitem etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını duyurmasının ardından esnaf ziyaretlerine hız veren Murat Kurum, propaganda çalışmalarına devam ediyor.

Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

"6 SENEDİR TOKİ MAĞDURUYUZ"

İstanbul esnafını ziyaret eden Kurum, TOKİ mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Mağdur olduğunu söyleyen bir kadın, Kurum'a sitem ederek "6 senedir kiradayız. Babam üzüntüsünden kanser olup öldü, annemi ise ev sahibi evden çıkardı. 6 senedir mağduruz." dedi.

Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
Murat Kurum

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Günahımı cikariyor Yanıtla 8 0

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Son Dakika Politika İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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