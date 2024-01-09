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Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak - Son Dakika
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Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'dan hayli iddialı bir açıklama geldi. İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşan Kurum, "Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

09.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:52
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Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerdeki İstanbul adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu. Kurum "Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız" dedi.

"ESNAFIMIZLA OTURACAĞIZ, KARARLAR ALACAĞIZ"

İşte AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları; "Üreticilerimiz bütün dünyaya buradan ihracat gerçekleştiriyorlar. Buraya günlük 300 bin insanımız geliyor. 60 binin üzerinde araç giriş çıkışı var. Konumu itibarıyla hem bölgemiz hem İstanbul'umuz için çok çok kıymetli. Bugün başkanla, yönetimimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını, problemlerini dinledik. Notlarımızı aldık. Bizim projelerimizi kendilerine anlattık. Onların talebiyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirmek istiyorduk. Esnafımızla oturacağız, karar alacağız ve uygulayacağız. Esnafımızla aldığımız kararı hayata geçiriyor olacağız.

Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak

"İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK MERKEZLER KURACAĞIZ"

Şöyle bir durum var. Biz bunu inşallah önümüzdeki süreçte ulaşım projeleriyle birlikte İstanbul'umuza müjdeleyeceğiz. Bu İstanbul'daki yüke baktığınızda trafik yoğunluğunun şehrin içindeki ağır vasıta trafiğiyle de arttığını görüyoruz. Bilhassa bu bölgede, İSTOÇ bölgesinde ağır vasıta trafiği hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de esnafımıza hizmet veremiyor. Bu noktada biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız. Bu lojistik merkezlerle birlikte de bilhassa Mahmutbey kavşağındaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Buradaki trafik yükünü azaltmak istiyoruz. İstanbul'un nüfusunu çok büyütmek gibi bir kararımız yok. Böyle bir karar almış değiliz. Dolayısıyla bu nüfus çerçevesinde şehrin çeperlerinde de büyüme öngörüsüyle birlikte, mevcut sıkışıklığı şehrin çeperlerine yaymak durumundayız.

"İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİR"

Yeni üretim alanlarını, yeni pazarlama alanlarını da aynı İSTOÇ da olduğu gibi kazandıracağız. Bunu da yönetimimizle birlikte inşallah yeni ticaret hikayeleri yazarak, yeni çarşılar kurarak yapacağız. Sadece İSTOÇ esnafıyla çalışmayacağız. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkanları sunacağız. İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız. İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullunun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız.

Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak

"RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİKTİR"

İstanbul'un sorunları var. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbullu'ya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul'a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Tüm İstanbullularla birlikte mutlu, huzurlu, güvenli, kızlarımızın kadınlarımızın güvenle evine gideceği bir belediye anlayışını sergileyeceğiz. İstanbullularla birlikte değiştireceğiz. Mevcut yönetim bizim yaptığımız hizmetten rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına işlerine odaklansalar sorun kalmayacak. İstanbul'un 39 ilçesinde bir proje gerçekleştirmişiz. Deprem olmuş, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk.

"TOPLU ULAŞIMA ZAMLA İLGİLİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

(İBB yönetimi) Bu irade mi bizi eleştirecek. Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Vatandaşa ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir. TOKİ Başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. TOKİ'de oturan vatandaşlara sorun memnunlar mı? Biz TÜFE'ye gelen artışları yansıtmadık. Nasıl kirada düzenleme yaptıysak sosyal konutta da yaptık. Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar belediyelerimizle, vatandaşlarımızın rızasına dayanarak çalışacağız. İstanbul'u vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz.

Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak

"İSTANBUL'U GELECEK İÇİN BASAMAK OLARAK KULLANAMAZSINIZ"

İstanbul medeniyetimizin gözbebeği. İstanbul'un değerine değer katacağız. Bunun için çalışmamız lazım. İstanbul'un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar. İstanbul'un gücünü İstanbul için kullanacağız, geleceğimiz için kullanmayacağız. Veremeyeceğiz bir cevabımız yok. Herkes de nasıl bir çalışma anlayışımız olduğunu bilir. Bu anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'un en büyük sorunu mevcut yönetimin İstanbul'a karşı ilgisizliği. İSTOÇ'un sorunu mu var, kadınlarını gençlerin sorunları mı var, bunları karşılayacaksınız. Sadece İstanbul'a yoğunlaşacağız. İstanbul basamak olmaz. İstanbul'u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız."

Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
YORUMLAR (11)
  • Serkan Basar: bi şey dicemde neyse eve moralli gitmek istiyorum Yanıtla 115 15
  • tolga karabulut: Ne derlerse siz tersini düşünün örnek çok bakabilirsiniz :) Yanıtla 71 13
  • Murat Yetkin: milletle dalga geçiyor akepe Yanıtla 67 16
  • Oktay KUŞÇU: Köprüyü geçene kadar demişler.... Siz seçilirseniz bu halkı nasıl ezeceğinizi tüm Türkiye biliyor bırakın bu işleri. Ekonomiyi ne hale getirdiniz halen yok şunu yapacağız bunu yapacağız hangi yüzle konuşuyorsunuz? Size oy moy yok!!! Yanıtla 70 10
  • ALI YANIK: Benzin ve mazot 50 tl oldu nasıl kurtaracak? Diğer akepeye ait belediyelerde neden x2 katı zam oldu? Yanıtla 58 9
  • tolga karabulut: O zaman neden yüksek enflasyona sebep olup herşeye zam yaptınız vergilere 59 zam maaşa 49 zam köprüleri yolları marketleri saymıyorum bıle gözümle gördüğüm enflasyon yüzde 150 ama size göre 64 daha kötü günler geliyor seçimden sonra :) Yanıtla 57 7
  • Hamdi Çankaya: Enflasyon olduğu sürece toplu taşımaya zam herkesin gündeminde olmak durumunda kalıyor. İlk önce enflasyonun düşürülmesi lazım. Yanıtla 48 5
  • Ahmet Demir: seçimden sonra basarsınız zammı bu seçimde olduğu gibi Yanıtla 31 2
  • barbaros hayrettin paşa: EKMEK OLMUŞ 10TL BİR METROBUS OLMUŞ 28 TL ZAMLARI DURDURAMADIKTAN SONRA NE ANLATSANIZ BOŞ İNSANLAR BUNU HAKETMEDİ SON İKİ YILDA ÜLKENİN GELDİGİ DURUM İÇLER ACISI KİMSE EVİNE MUTLU GİDEMİYOR ANLAYANA Yanıtla 26 2
  • ALI YANIK: Bu ülkede enflasyonun ve faizin düşeceğine inanmıyor bu gariban fakir kardeşiniz, çünkü anahtar yurtdışında faiz baronlarında :)) Yanıtla 19 1
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Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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