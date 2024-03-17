Belediye çalışanlarının aynı sofrada buluştuğu programa Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayının güzelliklerinden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Başkan Asya konuşmasında, "Ramazan'ın neredeyse ilk haftasını geride bıraktık. Rabbim gerisini sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz ki bu aylar son derece önemli aylar. Bu aylarda ekeceğimizi, inşallah biçeceğiz. Değerli arkadaşlarım Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlar görmenizi diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.
Başkan Asya, konuşma sonrası belediye personelleri ve iftar yemeğinde emeği geçen organizasyon çalışanları ile hatıra fotoğrafı çekildi.
Son Dakika › Politika › Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu - Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi. Kafeler Caddesi'nde buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilası konusunda geliştirdiği hassasiyetin ana dinamiğinin gençler olduğunu belirtti. Programın ardından Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da ulaşım problemine, trafik çilesine ve toplu ulaşımdan kaynaklı sıkıntılara son vermeyi vadettiklerini söyledi. Tütüncü, 15 yeni bulvar, 22 katlı köprülü kavşak, 5 yeni raylı sistem hattı gibi planlamalarla ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Antalya'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, altyapı sorunlarını çözmek ve tarımsal üretimi artırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, hükümetin yargı düzenlemelerine karşı sembolleşen Kaplan Caddesi'nde bir araya geldi. Protestoda Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı pankartlar ve sloganlar taşındı. Polis, göstericileri engellemeye çalışırken güç kullandı ve birçok protestocu gözaltına alındı. Protestocular ayrıca Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı ve Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı. Ayrıca Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da hükümete çağrı yaparak protesto düzenledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şimdi bu huzur ve güven ortamında ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu'nun büyüme hızı Türkiye ortalamasının üstünde olacak.
Malatya'da kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada bin 813 kişi sorgulandı, 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 aranan kişi yakalandı ve 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?