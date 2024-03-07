Mustafa Bozbey İznik ve Yenişehir\'i ziyaret etti

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti. Bozbey, "Bana inanın. Bir şey diyeceğim, kimse duymasın. Yenişehir'de de öndeyiz, Bursa'da da öndeyiz. Aman bunu birileri duymasın. Onlar şimdi yalan ve iftiranın peşindeler. Tertemiz alnımızın olduğunu herkes bilir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile seçim çalışmaları çerçevesinde ilk olarak İznik ilçesini ziyaret etti. İznik'te Belediye Başkan Adayı Ayan Özer ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Bozbey, kırsal mahalleleri ve pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunların dinledi, destek istedi. Ardından Yenişehir'e geçen Bozbey ve ekibini Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Özdemir karşıladı. Esnaf ziyaretlerinin ardından Sadi Aktaş'ın 'Proje Tanıtım Toplantısı'na katılan Bozbey'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Yapamayanlar, yapmak istemeyenler utansın"

Başkan Adayı Sadi Aktaş'ın mahallesi olan Yolören'e giden Bozbey, burada kalabalığa hitap etti. Çiçeklerle karşılanan Bozbey'e, "Hem Yolören'in hem Yenişehir'in hem de tüm ilçelerin sorunlarını bilen biri olarak birlikte Yenişehirliyi, çocukları, gençleri, kadınları, her yaştan insanı gülümsetmek için bizler yola çıktık. Sizler bizlere bu desteği verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Sizin bize yüklediğiniz enerjiyle sabaha kadar çalışırız. Sabaha kadar koştururuz. Çünkü biz çalışmaya, çocuklarımızı gülümsetmeye, ant içtik. Bizler bunun için yoldayız. Projelerimiz, yapacağımız işlerin hepsi hazırdır. Biraz önce çocuklar yanımıza geldi ve 'Halı saha' yapacak mısınız? dedi. Ben size kurban olayım. 1 Nisan'dan sonra hemen temelleri atılıp başlanacak. Yapamayanlar, yapmak istemeyenler de utansın" diye konuştu.

"1 Nisan'dan itibaren aynısını yapmaya söz veriyoruz"

Kendisinin de köy çocuğu olduğunu belirten Bozbey, "Sadi Başkan'da köy çocuğu, ben de köy çocuğuyum. Bizler sizlerin halinden anlarız. Köylünün halinden anlamayanlar buralara uğramasınlar, zaten uğramazlar. Onlar çünkü köylünün nasıl ürettiğini bilemezler. Köylünün sabah namazı ile kalkıp yatsı sonrasına kadar çalışarak o ürünü nasıl yetiştirdiğini bilemezler. Bilemedikleri için de bugüne kadar köylere hep uzak durdular. Gerçi köylüler onlara hep destek verdi ama orasını geçtim. Artık bıçak kemiğe dayandı. 'Köylü şehirlinin efendisidir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü yerine getirmek bizim borcumuzun borcudur. Köylüyü bizler efendi yapacağız. Biz bunun için yola çıktık. Köylümüze her türlü desteği vereceğiz. Ankara, İstanbul, İzmir'de ve CHP'nin büyükşehirleri aldığı o illerde tarım, hayvancılık yapanlara destek olunuyorsa, 1 Nisan'dan itibaren Sadi Başkanla birlikte aynısını yapmaya söz veriyoruz" dedi.

Ceketi çıkarttı, kolları sıvadı

Bozbey sözlerine şöyle devam etti; "Bana inanın. Bir şey diyeceğim, kimse duymasın. Yenişehir'de de öndeyiz, Bursa'da da öndeyiz. Aman bunu birileri duymasın. Onlar şimdi yalan ve iftiranın peşindeler. Bizler 20 sene yöneticilik yaptık, 5 yılda da vatandaşlarımızın hep arasındaydık. Tertemiz bir alnımızın olduğunu herkes bilir"

Gençlerin, 'Ceketi çıkart, kolları sıva' sloganlarına karşılıksız kalmayan Bozbey, ceketini çıkartarak gömleğinin kollarını sıvadı ve hitabete öyle devam etti. Bozbey, Bursaspor'a da destek olacaklarının sözünü tekrar yineledi. - BURSA