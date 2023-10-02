Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:00

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Denizli'de belediye ziyareti yaptığı sırada, kentin simgesi olan cam horoz heykelinin yanına bırakılan boş sefer tası, bomba paniğine yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan sefer tasının boş olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Destici'nin belediye binasından ayrılışı ise yarım saat ertelendi.

Denizli'nin simgesi olan cam horoz heykelinin yakınına bırakılan boş sefer tası, bomba paniğine neden oldu. İhbarın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin belediye ziyareti esansında yapılması, ekipleri teyakkuza geçirdi.

BOMBA İHBARI YAPTILAR

Saat 11.30 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi binasının da bulunduğu Delikli Çınar Meydanı'nda cam horoz heykelinin bulunduğu alandaki bir direğin dibindeki panonun üzerinde bir sefer tası olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında bomba paniği! İhbar asılsız çıktı, program ertelendi

DESTİCİ'NİN ZİYARETİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbarın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Denizli Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yapılması, ekipleri teyakkuza geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana çıkan yollar dört taraftan da kapatılırken, bölgedeki yaya trafiği engellendi.

Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında bomba paniği! İhbar asılsız çıktı, program ertelendi

İÇİ BOŞ ÇIKTI

Uzaktan yapılan kontrolde durumu şüpheli görülen sefer tası için kontrollü şekilde patlatma kararı aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzamanı tarafından müdahale edilen sefer tası, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrasında sefer tasının boş olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında bomba paniği! İhbar asılsız çıktı, program ertelendi

DESTİCİ'NİN PROGRAMI YARIM SAAT ERTELENDİ

Öte yandan, bir dizi program dahilinde Denizli'de olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, bomba ihbarı yapıldığı esnada alanda bulunan belediye hizmet binasında Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ettiği öğrenildi. İhbar nedeniyle Destici'nin binadan ayrılışının yarım saat ertelendiği bildirildi. Patlama sonrasında olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Destici, daha sonra sonrasında kentin sembolü olan horoz heykelinde Başkan Zolan ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında bomba paniği! İhbar asılsız çıktı, program ertelendi

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Son Dakika Politika Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Destici'nin Denizli ziyareti sırasında yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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