Mustafa Elitaş\'a Kayseri Üniversitesi\'nden Fahri Doktora

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından fahri doktora verildi. Törende konuşan Elitaş, " Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan örümcek kafalılar var" dedi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fahri Doktora Tevcih Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kuruluşu Karamustafa, üniversitenin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yarım asırlık güçlü bünyeden Kayseri Üniversitesi doğmuştur. Üniversitemiz şehrimizin farklı bir kulvarında önemli bir misyon edinmiştir. Bunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üniversitemizin kurulmasında emeği geçen sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi gibi farklı bir yapıda mesleki ve teknik yükseköğretimde sanayi, ticaret, üretim, Ar-Ge olan bu şehirde, şehrin bu altyapısıyla nitelikli insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirerek güzel ülkemiz Türkiye'mizin uluslararası boyutta sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilecek potansiyeli olan, bunu da her gün daha iyiye anlayışıyla devam eden üniversitemizin oluşumunda herkesin ciddi katkıları olmuştu. Emeği geçen herekse teşekkür ederim" dedi.

Elitaş'tan Vali Çiçek'e destek

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kuruluş Karamustafa, konuşmasının ardından Elitaş'a belgesini verdi. Ardından konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i eleştirmesine yanıt vererek, "Kim gitse Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kapısı açık. Başı açık olanı, başı örtük olanı. Kayserili olanı, başka yerden geleni. Sakallı olanı, sakalsız olanı. Kim varsa kapısını açan, dertlerini dinleyen, devlet terbiyesi ile bağrına basan bir vali ve bu vali ile birlikte çalışmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan örümcek kafalılar var"

Elitaş, "2003 yılında 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80'inci yılını kutlarken eşimbaşörtülü diye Çankaya Köşkü'ne davet edilmemiştik. O zamanın valisine "Kayseri'ye gelebilir miyiz?" dedik ve Kayseri'ye geldik. Eşim 4 tane oğlan anası. 4 tane yiğit evlat yetiştirmiş anayı Çankaya Köşkü'ne layık görmemişlerdi. Onunla beraber Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmış birisiyim. Ayrımcılıktan dolayı bizim bacılarımızı, analarımızı yarasa gibi gören zihniyetten dolayı ben 2008 yılındaki AK Parti kapatma davasında yargılanan biriyim. İkna odalarının nasıl olduğunu biliyorum. Burada her kesimden insan var. Türkiye burada ama Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan örümcek kafalılarda var. Bizim en büyük meselemiz ve amacımız, muasır medeniyetler seviyesini aşmak için bize tavsiyede bulunan, "bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum", "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyen Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini örümcek kafaları ile örtmeye çalışanlar ile mücadele etmek bilim yuvasının en önemli görevlerinden birisidir. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süre içerisinde artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlara götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - KAYSERİ