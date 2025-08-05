Mustafa Elitaş'tan Tarihi Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mustafa Elitaş'tan Tarihi Açıklamalar

05.08.2025 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elitaş, TBMM'de önemli gelişmeleri ve hızlı tren projelerini anlattı, tarihi konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşıyoruz. Saat 11.00'de Meclis Başkanımızın açılış konuşması, gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen; nasıl çıkılacağını, çıkıldığı takdirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşma şekliydi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde 'Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Programı' gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Ankara- Kayseri Hızlı Treni'nin 139 artı 3 kilometrelik bağlantı yolunu incelediklerini aktaran Elitaş, "Maşallah çok hızlı gidiyor. Toplam olarak baktığımızda yüzde 10 da 9'luk kısmı tamamlanmış. Sanat yapılarının nezdinde baktığımızda yüzde 40'lık kısmı tamamlanmış ki inşallah hızlı bir şekilde hızlı trenimiz hayata geçecek. O zaman Kayseri- Ankara 1 saat 45 dakika, İstanbul- Ankara Süper Hızlı Treni de hayata geçtiği takdirde 2,5 saatlik İstanbul- Ankara, demek ki uçakla gider gibi hızlı trenle İstanbul'a ulaşmak mümkün olacak. Kayseri- Ankara otoyolunun bağlantı yolu 98 artı 12 kilometrelik yolda projesi ihale edildi. Bir proje yapılması demek, o projenin bitmesi demek artık yolun yapımının en önemli kısmının aşılması demek. İnşallah bunları da en kısa zamanda hayata geçirerek değerli Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANIMIZIN AÇILIŞ KONUŞMASI, TARİHİ BİR KONUŞMAYDI'

Bugün, Türkiye'de önemli bir günü yaşadıklarını belirten Elitaş, "Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşıyoruz. Meclis Başkanımızın başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 48 üyenin katıldığı, TBMM'de grubu olan siyasi partilerin yanında, bir milletvekili ile dahil olsa temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 48 komisyon üyesi arkadaşımız toplantı yaptılar. Saat 11.00'de Meclis Başkanımızın açılış konuşması, gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen; nasıl çıkılacağını, çıkıldığı takdirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşma şekliydi" diye konuştu.

'TBMM'DEKİ İLK TOPLANTISINI YAPAN TERÖRLE MÜCADELE KOMİSYONU ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılında olunduğuna değinen Elitaş, "Ama terörle tanıştığımızdan bu yana 41 yıllık bir süre geçmiş. O 41 yıllık süre içerisinde teröre harcadığımız paranın yatırıma dönüştüğünü düşünün. Terörle mücadeleye harcadığımız enerjimizin başka alanlara kalkınma için, büyüme için yapıldığını düşünün. Onun için bugün TBMM'deki ilk toplantısını yapan terörle mücadele komisyonu çok önemli. Bütün milletimizin terörün bitmesi için hamasetle uğraşanlara değil, gerçeklerle ve geleceği görenlerle birlikte olup insanların zihnini karıştıranların düşüncelerine değil, Türkiye'yi ileri bir seviyeye barışık bir şekilde 86 milyonun kucaklaştığı bir ülke için elinden gelen gayreti gösteren, 48 milletvekili tarafından temsil edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

'BURADA ÇOK ÖNEMLİ İKİ PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise "Burada çok önemli iki projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda değerli başkanvekilimizin ve milletvekillerimizin, belediye başkanımızın zaman zaman bakanlığımızdaki yaptığı toplantılar neticesinde Yozgat'tan Ankara- Kayseri hızlı tren hattında yaklaşık 119 kilometre ilerleme gerçekleştirdik. 140 kilometrelik bir hattı en kısa zamanda inşallah Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buradan bindiği zaman İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin değişik yerlerine konforlu bir seyahat yapacak. Ankara- Niğde Otoyolu'nun devamı için gerçekten büyük bir mücadele ettiğine şahidim başkanımın da. Onun da neticesi geçtiğimiz günlerde de proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesinin yapılması demek, bir proje için çok önemli ve kıymetli. İnşallah onun da tamamlanmasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Elitaş'tan Tarihi Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü 14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
07:42
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
07:42
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 21:09:37. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Elitaş'tan Tarihi Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.