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Mustafa Sarıgül: "Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül: "Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz"

09.01.2022 16:33

Mustafa Sarıgül: "Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz"ADANA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kazakistan'da yeraltı madenleri son derece zengin.

Mustafa Sarıgül: "Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz"

ADANA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, " Kazakistan'da yeraltı madenleri son derece zengin. İngiltere, Amerika ve İsrail'in oyunlarını bozan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi 'Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı' Adana'da merkez Çukurova ilçesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"Yarın tencere kaynayacak"

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinden gelen partililerin katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Sarıgül, "Adınızı Türk siyasi tarihine yazdırdınız. Yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında diyeceksiniz ki 'Türkiye Değişim Partisi kurucu il başkanı, ilçe başkanı, yöneticileri bendim.' Çünkü yarın tencere kaynayacak. Tencere kaynayıp maymun oynadı mı herkes gelir. Tencere kaynamadığı zaman gerçek dostlar vardır. Sizler bu salonu onurlandırıp, şereflendiren gerçek dostlarımızsınız" diye konuştu.

"Atamalarda mülakatı kaldıracağız"

Emekli, çalışan ve esnafa müjdelerini sıralayan Sarıgül, "Tarih çok yakında bizim muhalefette söylediğimiz lafları değil, iktidarda, bakanlıklarda yaptığımız hizmetleri yazacak. Hiç merak etmeyin. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve varlık içinde yaşamak Türkiye Değişim Partisi olarak en büyük arzumuzdur. Çok zorluklarımız var ama bilesiniz ki umudumuz da var. Umutsuzluğa gerek yok. Güneşi görmek istiyorsak gölgeden çıkacağız. Emeklimize, emekçimize insan onuruna yaraşır bir maaşı inşallah biz vereceğiz. Esnaflarımıza sicil affını getiren parti inşallah biz olacağız. 3600 ek gösterge bizim için son derece önemlidir. Ek göstergeniz yüzde 100 çıkması lazım. Biz bunları oy için değil, vicdan için yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi gönülleri fethedecek. Boşalan kadrolara atama yapılması lazım. Atamalarda engellilere öncelik verilmesi lazım. Öğretmen arkadaşlarımızın atamalarının da bir an önce yapılması lazım. Atamalarda mülakatı da kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"250 sene yetecek önemli gaz damarı buldular"

Kazakistan'daki olaylara da değinen Sarıgül, daha sonra şunları söyledi:

"Kazakistan'da oynanan oyunlar var. Kazakistan'da yeraltı madenleri son derece zengin. Bir araştırma yapmışlar ve baktılar ki 250 sene yetecek önemli gaz damarı buldular. Bu gaz damarını bulur bulmaz hemen İngiltere, Amerika ve İsrail devreye girdi. Türkiye üzerinde, Türki cumhuriyetler üzerinde İngiltere, Amerika ve İsrail'in oyunlarını bozan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz."

Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz
Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz
Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz
Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz
Mustafa Sarıgül: Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz

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Mustafa Sarıgül, England, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: 'Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: "Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki cumhuriyetler üzerinden elinizi çekiniz" - Son Dakika
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