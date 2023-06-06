Partisinin CHP'ye katıldığını söyleyen Mustafa Sarıgül'den açıklama: TDP'nin kapatılması gündemimizde yoktur

Depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım dakikalar içinde yalanlandı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde CHP listelerinden aday gösterilen, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül memleketi Erzincan'dan milletvekili seçildi. Sarıgül böylece 32 yıl sonra tekrar Meclis'e girmeyi başardı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sarıgül seçim sonrası Meclis'te yaptığı açıklamada 6'lı Masa'daki partilerin CHP'den ayrılıp kendi partilerine geçmesine tepki göstermişti. Sarıgül, "Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"TDP'NİN KAPATILMASI GÜNDEMİMİZDE YOKTUR"

Sarıgül'ün yaptığı konuşma sonrası partisini feshedip CHP'ye katılacağı iddia edilmişti. Partisinin geleceğiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sarıgül, "TDP'nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir." dedi.