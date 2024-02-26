Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videolara bir yenisini ekledi. Bu kez videosunu özel jette seyahat ettiği sırada çeken Sarıgül, kredi kartlarının taksitinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

"BU KREDİ KARTLARI OLMADAN YAŞAMINIZI GEÇİNDİREBİLİYOR MUSUNUZ?"

Ekonomiyi ve yoksulluğu da eleştiren Sarıgül, "Kredi kartına taksiti kaldırdınız. Binlerce yurttaşımız kredi kartlarına taksit yaptırıyor. Soruyorum. Bu kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?" dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ, İDDİAYI YALANLADI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sarıgül'ün de dile getirdiğikredi kartlarının taksitinin kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı." iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."