Mustafa Varank, CHP\'li adaylara kaçak yapı cezasını eleştirdi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'in vakfına ait okula kendi partisi olan Nilüfer Belediyesi'nin 44 milyon lira kaçak yapı cezası kestiğini belirterek, "Kendisi kaçak bina yapmış birisi şehrine ne katkı verebilir. Bunlar bu şehrin anasını ağlatmaz mı? Büyükşehir başkan adayı öyle ama Mudanya Belediye Başkan adayına da yine kendi partili belediye kaçak yapı cezası kesmiş. Gelin 31 Mart'ta çifte bayram yapalım" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gece döneri sahur programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla başlayan etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti'nin gerçek belediyeciliğin adresi olduğunu söyledi.
Alinur Aktaş'ın gece gündüz çalıştığını hatırlatan Varank ona destek istedi.
CHP'yi eleştiren Varank, " İstanbul'da bir tane belediye başkanı var, güya bina satın almışlar ama, paralardan kule yapmışlar. O paralar yolsuzluk parası. İstanbul'daki öyle de Bursa'daki farklı mı? Al birini vur ötekine. Bu Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yapmış CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının geçtiğimiz günlerde Nilüfer'deki okuluna tam 44 milyon lira ceza kesilmiş. Kim kesti bunu? CHP'li Nilüfer Belediyesi kesmiş. Kendisi kaçak bina yapan bir aday bu şehre ne katkı verebilir? Bu şehrin anasını ağlatmaz mı ' Bugün ne oldu biliyor musunuz' Mudanya'daki CHP'li Belediye Başkan adayının kaçak inşaatlarına CHP'li Mudanya Belediyesi ceza kesti. Bunların hepsi yolsuzlukla anılıyor. Gelin 31 Mart'ta iki bayram yaşayalım. Cumhur ittifakı bayramını yaşayalım." diye konuştu.
Rakibine seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, " 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bizden sonra anaokulu açmayı aklına gelmeyenlerin, şimdi anaokulu açmak aklına geldi. Uyansınlar da balığa gidelim. Biz 33 tane ana kucağı açtık. 20 yıl Nilüfer gibi bir ilçede belediye başkanlığı yapıp bir tane gençlik merkezi bile açmak aklına gelmeyenlerin şimdi gençlik merkezi aklına geldi. Buradan söylüyorum tam 16 tane gençlik merkezimiz var, yeni dönemde bu sayı 50'yi bulacak. Bunların icraatları yumurta kadar değil ama buzağı doğurmuş gibi anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.
Gece döneri programında konser de verildi. Başkan Aktaş da "duyanlara, duymayanlara" şarkısına eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Aktaş ve Milletvekili Mustafa Varank, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir süre konserle devam eden sahur programı konserin bitmesiyle sona erdi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mustafa Varank, CHP'li adaylara kaçak yapı cezasını eleştirdi - Son Dakika
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