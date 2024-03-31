Mustafa Varank: "Türkiye demokrasisi dünyada en oturmuş demokrasilerden biri"
Bursa Milletvekili Varank yerel seçimlerde oyunu kullandı
BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oyunu kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu 3163 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye'deki demokrasi kültürünün gelişmişliğine vurgu yaparak, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimleri için tüm vatandaşlarımız sandıkların başında. Şehirlerini ve ilçelerini emanet edecekleri başkanı seçecekler. Bizler de arkadaşlarımız ile beraber gelip oyumuzu kullandık. Sandık başında çok ulvi bir görev yapan bütün arkadaşlarımıza hayırlı görevler diledik. Türkiye demokrasisi Avrupa ile kıyasladığınızda bile dünyada en oturmuş demokrasilerden biri. Demokrasi kültürünün yaygınlaştığı, çok partili hayatın içselleştirildiği bir ülke. Dünyada yüzde 80 ila 90'larda bir katılım olduğunu görmek pek mümkün değil. Ama bizim ülkemizde vatandaşlarımız hem cumhuriyetine hem de demokrasisine o kadar sahip çıkıyor ki, muhtarlık seçimlerinden, belediye meclis üyeleri, belediye başkanlarına kadar gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve jandarma köyde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Ankara'da bulunan Çankaya Lisesine gitti ve 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini belirterek, milletin tercihine hayırlı olmasını diledi.
Gaziantep'te, 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, 'Görme engelli olarak, ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladı' dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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