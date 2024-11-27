Myanmar Lideri İçin Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Politika

Myanmar Lideri İçin Tutuklama Talebi

UCM, Myanmar askeri lideri Min Aung Hlaing'in Arakanlı Müslümanlara karşı işlemiş olduğu suçlar için tutuklama emri talep etti.

27.11.2024 13:56
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 25 Ağustos 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı işlediği suçlar nedeniyle Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

UCM Başsavcısı Karim Khan, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min hakkında tutuklama emri çıkarılması için mahkemeye başvuruda bulunduğunu açıkladı. Han yaptığı konuşmada, "14 Kasım 2019'dan bu yana Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan şiddet dalgaları ve ardından Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan Bangladeş'e göçü sırasında işlendiği iddia edilen suçları araştırıyoruz. Ofisim, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturmanın ardından Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlığa karşı suçlardan sınır dışı etme ve zulüm suçlarından cezai sorumluluğu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu sonucuna varmıştır. Ofisim, bu suçların 25 Ağustos 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Myanmar Silahlı Kuvvetleri Tatmadaw tarafından ulusal polis, sınır muhafız polisi ve Arakanlı olmayan siviller tarafından işlendiğini belirtmektedir. Bu, üst düzey bir Myanmar hükümet yetkilisine karşı yapılan ilk tutuklama talebidir. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebinin birçok kaynaktan gelen farklı delillere dayandığını belirten Başsavcı Han, "Bunlar arasında çok sayıda tanık ifadesi, belgeler, bilimsel kanıtlar, fotoğraf ve video materyalleri yer almaktadır" şeklinde konuştu. Khan, özellikle Arakanlı Müslümanların iş birliğinin, güveni ve kararlılığının, Bangladeş hükümetinin desteğinin ve Birleşmiş Milletler Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın iş birliğinin soruşturmanın ilerlemesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Khan, "Arakanlı Müslümanların 1 milyondan fazlası Myanmar'daki şiddetten kaçmak zorunda kaldı. Son 3 yıldır Cox's Bazar'daki Kutupalong Mülteci Kampına yaptığım ziyaretlerde, dün de dahil olmak üzere, hesap verebilirliğin gerekliliği konusunda net ve kararlı bir şekilde konuşan Arakanlı Müslüman kadınlarla tanıştım. Adalet arayışında kendi rollerini oynamak isteyen genç aktivistlerle oturdum. Yaşlılar ve hastalar da dahil olmak üzere her yaştan erkekle konuştum, görülmeyi ve başlarına gelenler için hesap sorma konusunda birleşmişlerdi. Bizim çalışmamız, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışması, onların dayanıklılığını ve hukukun gücüne olan umutlarını haklı çıkarmayı amaçlıyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerinin bu başvurunun tutuklama emrinin çıkarılması için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığına karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos 2017'de karakollara düzenlenen saldırıları gerekçe gösteren ordunun köylere yönelik başlattığı operasyon ve fanatik Budistlerin saldırıları nedeniyle binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilmişti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçmıştı. Arakanlı Müslümanlar ayrıca tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Myanmar Lideri İçin Tutuklama Talebi - Son Dakika

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