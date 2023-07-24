Namaz fotoğrafıyla gündem olan Tevfik Göksu sessizliğini bozdu: Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kişi ismi AK Parti'nin muhtemel İBB Başkanı adayları arasında gösterilen Göksu'yu reklam yapmakla suçlamıştı. Gündem olan görüntü sonrası sessizliğini bozan Göksu, kendini savundu.

AHMET HAKAN'A KONUŞTU

Tevfik Göksu, o fotoğrafın nasıl çekildiğini ve sızdırıldığını gazeteci Ahmet Hakan'a anlattı. Hakan'a konuşan Göksu, reklam yapmadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını söyledi.

"ORAYA BİZİMLE GELEN BİRİNİN MÜNASEBETSİZLİĞİ"

Ahmet Hakan, CNN Türk stüdyosunda çekilen fotoğrafla ilgili şunları yazdı: "Geçenlerde CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı sosyal medyada. Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım. Tevfik Göksu'ya sordum konuyu. 'Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil' dedi."