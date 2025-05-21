NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı Ankara'da

Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen konferansta muharebe geleceği ve çoklu ortam harekatları tartışıldı.

21.05.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı'nın üçüncüsü, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiriliyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı'nın üçüncüsü, 21-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Bu yıl "Muharebenin Geleceğini Keşfetmek: Harekat Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekatlarının Rolü" temasıyla yapılan konferansta geleceğin muharebe ortamına yönelik değerlendirmelerde bulunuluyor.

"Öngörülemez ortamda güvenliğin sağlanması eskisinden daha zor hale gelmiştir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, yaptığı konuşmada küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiğini dile getirdi. Orgeneral Gürak, muhtemel istikrarsızlıkların sonuçlarının tüm dünyayı etkileyecek şekilde hızla evrildiğini belirterek, "Yapay zeka, hipersonik, nanoteknoloji ve robotik gibi eşzamanlı gelişen teknolojiler, savaşın karakterinde temel bir değişiklik oluşturmuştur. Böyle bir asimetrik ve öngörülemez ortamda güvenliğin sağlanması eskisinden daha zor hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Çoklu Ortam Harekatı'nın (MDO) önemine değinen Orgeneral Gürak, "Gelecekteki muharebe sahasında istenen etkiyi nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, tüm harekat ortamlarında kuvvetlerimizi kullanma tekniklerini geliştirmek, istenen son duruma ulaşmak için sivil unsurları ne ölçüde harekata dahil etmek gerektiğine dair hususlarda bize fırsatlar tanımaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağlamada stratejik bir etkiye sahiptir"

Bugüne kadar MDO yaklaşımının geliştirilmesi yönünde birçok adım atıldığına dikkati çeken Gürak, bu konferansın müttefikleri bir adım daha ileriye taşıyacağına işaret ederek, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla hem NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağlamada hem de küresel tehditlerin önlenmesine katkı sağlamada stratejik bir etkiye sahiptir. Terörizmle mücadele kapsamında yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar; sadece ulusal güvenliğimizin korunmasını değil, aynı zamanda NATO topraklarında NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesini de hedeflemektedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi gibi operasyonlarla PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine ağır darbeler indirdiğini aktaran Orgeneral Gürak, "Çoklu ortam harekat yeteneklerini de sahada başarıyla uygulamıştır. Bu operasyonlar kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarının entegre bir şekilde kullanıldığı modern askeri doktrinlere örnek teşkil etmektedir" şeklinde konuştu.

"NATO'ya sadece askeri gücümüzle değil, yeni nesil teknolojik yeteneklerimizle de değer katmayı hedefliyoruz"

Orgeneral Gürak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çoklu ortam harekatının temel unsuru olan eş zamanlı ve uyumlu güç kullanımı, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sahada deneyimlenmiş ve geliştirilmiştir. İnsansız hava araçlarının etkin kullanımı, elektronik harp kabiliyetleri, uydu görüntülerinden istifade, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik önlemleri gibi alanlardaki başarılar, NATO içinde çoklu ortam harekatı anlayışının somut bir pratiği olmuştur. Türkiye'nin yeni nesil tehditlerle mücadelede pratik örnekler sunabilecek sahadaki tecrübelerinden istifade edilmesi, NATO'nun eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde MDO'nun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilecektir. NATO'ya sadece askeri gücümüzle değil, yeni nesil teknolojik yeteneklerimizle de değer katmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, teknolojik olarak son yıllarda yapılan yatırımlar, vizyonlu projeler ve güçlü bir irade sayesinde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte NATO müttefiklerinin de dahil olduğu birçok ülkeye savunma ve güvenlik sistemleri ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Özellikle insansız kara, deniz ve hava araçları, zırhlı kara araçları, deniz ve hava platformları, füze sistemleri, siber güvenlik ve elektronik harp alanlarında birçok başarılar elde ettik. Bu teknolojilerin birliklerin emrinde etkin ve etkili şekilde kullanımı ile ülkemiz, savunma teknolojilerini üretebilen ve silahlı kuvvetlerine entegre edebilen lider ülkeler arasına girmiştir. Tüm bu başarılarımıza rağmen, özellikle yapay zeka destekli savunma sistemleri, uzay teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda yeteneklerimizi daha ileriye götürmek için müttefiklerimizle aramızda yapılacak işbirliğine hazırız. Çoklu ortam harekatı çalışmalarına yönelik müttefik dönüşüm komutanlığının gayretli çalışmalarını takdir ediyoruz. Söz konusu çalışmaların geleceğin güvenlik ortamında askeri stratejik hedeflere ulaşılması, ittifakın bugün sahip olduğu üstünlüğün muhafazası ve geliştirilmesi için önemli olduğuna inanıyoruz."

"Ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim"

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, Türkiye'nin NATO'ya en başından bu yana koşulsuz askeri destek sağlamasından duyduğu gururu belirterek, "Savunma sanayii, çoklu alan operasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır. SSB olarak halihazırda bin 100'den fazla aktif tedarik ve Ar-Ge programı yürütmekteyiz. Bugün Türk savunma sanayiinin dünyanın 11. büyük ihracatçısı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan teslimatlarla birlikte ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim" dedi.

Yapay zekanın giderek karar destek mekanizmalarına entegre edildiğini belirten Görgün, "Günümüzde yapay zeka giderek karar destek mekanizmalarımıza entegre edilmektedir. Bulut tabanlı mimarilere geçişi ise birlikte çalışabilirlik ve gerçek zamanlı tepki kapasitesi açısından kilit bir unsur olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, kamu kurumları, sanayi, akademi ve son kullanıcıları bir araya getiren, toplumun tüm kesimlerini içeren bir yaklaşımı benimsiyoruz. Geçtiğimiz hafta Denizkurdu Tatbikatı sırasında dünyada ilk kez iki adet TB3 insansız savaş uçağı, bir deniz platformundan eşzamanlı olarak havalanarak hedefe koordineli salvo atışı gerçekleştirdi. Bu operasyon yüksek düzeyde otonomi, hassas angajman ve ağ merkezli hedefleme yeteneğini ortaya koymuştur" ifadelerine yer verdi.

Görgün açıklamasına şöyle devam etti:

"2024 yılında Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar ABD doları seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aşmıştır. Bu toplamın yüzde 55,4'ü NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. İlk 20 ülke arasında 10'unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye'nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir. 3 bin 500 şirketimiz, binlerce farklı NATO standardındaki sistemimiz ve yaş ortalaması 34 olan Türk savunma sanayii ailesiyle NATO'ya hizmet vermeye hazırız. Bu stratejik ve zamanlaması isabetli konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Müttefik Dönüşüm Komutanlığına, Türk Genelkurmay Başkanlığına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelin, sadece savaşın geleceğini konuşmakla kalmayalım; onu birlikte şekillendirelim."

Düzenlenen konferansa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier ve NATO müttefik ülkelerinin temsilcileri ile stratejik ve operatif komutanlıklarda görev yapan personel katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
18:28
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.