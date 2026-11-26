AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karadeniz güvenliğinin bölgesel ve uluslararası istikrar bakımından önemine işaret ederek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması, Karadeniz'de istikrarın korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Berlin'deki 72. Yıllık Oturumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Kasapoğlu, yurda döndü. Berlin'de Türkiye'nin Avrupa savunmasına dair önerilerinin karar metnine yansıdığını belirten Kasapoğlu, heyetin terörizmle mücadele ve Karadeniz güvenliği konusunda verdiği mesajları da değerlendirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen oturumda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Asambleye hitap etti. Oturumda Ukrayna'ya desteğin yanı sıra İttifakın toplu savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik karar tasarıları ele alındı.

Siyasi Komisyon çalışmaları kapsamında Türk Delegasyonunun sunduğu üç değişiklik önergesi kabul edildi ve karar metnine yansıdı. Kabul edilen değişikliklerle Türkiye'nin, Avrupa'nın savunma girişimlerinin bütün müttefiklere açık olması ve müttefikler arasındaki savunma sanayisi iş birliğini sınırlayan engellerin kaldırılması yönündeki yaklaşımı metne taşındı.

Avrupa savunmasına tüm müttefiklerin katılımı

Kasapoğlu, Berlin'deki oturumlarda NATO–AB iş birliğinin önemli gündem başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 72. Yıllık Oturumu'nda, Türk Delegasyonu olarak İttifakın güvenliğinin bölünmez olduğunu vurguladık. NATO–AB iş birliği, müttefikler arası savunma ticareti, terörizmle mücadele ve Karadeniz güvenliği konularında Türkiye'nin görüşlerini paylaştık. Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefikleri, Avrupa'nın güvenliğine ve savunmasına önemli katkılar sağlıyor. Bu müttefiklerin Avrupa savunma girişimlerine ayrım gözetilmeksizin tam ve anlamlı katılımı sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefikler arasında savunma ticareti ve ortak üretim

Kasapoğlu, müttefikler arasındaki savunma ticareti ile sanayi iş birliğine de değinerek, "Müttefikler arasında savunma ticareti ve sanayi iş birliğini sınırlayan ihracat kısıtlamaları ve örtülü ambargolar kaldırılmalıdır. Ortak geliştirme, ortak üretim ve teknoloji transferi, İttifakın savunma kapasitesini ve tedarik güvenliğini güçlendirir." ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde ortak üretim ve teknoloji transferinin de gündeme geldiğini, Ankara'da ise bu alanlarda güçlü taahhütlerde bulunulduğunu hatırlattı. Bu taahhütlerin hayata geçirilmesi bakımından müttefikler arasında ortak projeleri ve tedariki sınırlayan engellerin kaldırılmasının önemine işaret etti.

Terörizmle mücadele ve NATO'nun güney kanadı

Terörizmin NATO müttefiklerinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Terörizm, tüm biçim ve tezahürleri ile müttefiklerimizin güvenliğine doğrudan tehdittir. NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımı çerçevesinde terörizmle mücadeleye ve güney kanadındaki tehditlere gereken öncelik verilmelidir" dedi.

Karadeniz güvenliği ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Kasapoğlu, Karadeniz güvenliğinin bölgesel ve uluslararası istikrar bakımından sahip olduğu öneme işaret ederek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması, Karadeniz'de istikrarın korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi açısından önem taşıyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, kıyıdaş müttefiklerin seyrüsefer güvenliği için birlikte neler yapabileceğinin somut bir örneğidir" dedi.

Asamblenin yeni dönem yönetimi, Genel Kurulda ayrıca belirlendi. NATO PA Başkanlığına seçilen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brendan Boyle'u tebrik eden Kasapoğlu, "NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlığına seçilen Sayın Brendan Boyle'u içtenlikle tebrik ediyorum. Toplu savunmaya bağlılığının önümüzdeki dönemde Asambleye güç katacağına ve başkanlığı döneminde transatlantik bağın daha da güçleneceğine inanıyorum. NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkan Yardımcısı ve Siyasi Komisyon üyesi olarak, Türk delegasyonumuzla birlikte kendisiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğim. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllık oturumda karar tasarıları oylanırken Asamblenin 2027 yılı bütçesine ilişkin süreç de tamamlandı.