NATO, Ukrayna'nın zaferi için önemli kararlar aldı

Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Ukrayna'nın kazanması için gerekli şartları oluşturacak önemli kararlar alındığını açıkladı. Stoltenberg, "Bu zirvede bir dönüm noktasına geliyoruz. Ukrayna'nın zafer kazanması için temelleri atıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin son gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Görev süresi sona ermekte olan Stoltenberg, başkanlık ettiği son NATO zirvesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya ilişkin aldığı kararların Ukrayna'nın zafer kazanması için temel oluşturacağını söyledi. Stoltenberg, "Ukrayna zor bir kış ve bahar geçirdi. Askeri destek tedarikindeki kesintiler ve gecikmelerin savaş sahasında sonuçları oldu. Ukraynalılar, hattı korumada olağanüstü cesaret ve azim gösterdi. Fakat bunun tekrar yaşanmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bu zirvede bir dönüm noktasına geliyoruz. Ukrayna'nın zafer kazanması için temelleri atıyoruz" dedi.

NATO, Ukrayna askerlerine daha fazla eğitim sağlayacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da savaş alanındaki askeri çıkmaza rağmen Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanması için gerekli koşulları sağladığını ifade etti.

NATO liderlerinin komuta merkezi Almanya'da olan ve Doğu Avrupa'da lojistik merkezlere sahip olacak bir komutanlık kurarak Ukrayna askerlerine eğitim sağlama konusunda anlaştıklarına dikkat çeken Stoltenberg, "NATO, müttefik ülkelerdeki tesislerde Ukrayna kuvvetlerinin eğitimini koordine edecek" dedi.

"Avrupa ülkeleri, ABD'nin gerisinde kalmıyor"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardımda ABD'nin gerisinde kalmadığını ifade eden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, önümüzdeki yıl içinde en az 40 milyar euro temel olmak üzere Ukrayna'ya büyük bir finansal taahhütte bulunma konusunda anlaştı" dedi. Stoltenberg, "Avrupa ülkeleri, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği genel destek miktarına yetişmekten fazlasını yapıyor. Bu taahhüt, askeri destek konusunda daha fazla yük paylaşımı sağlayacak" diye konuştu.

Çin ve İran'a eleştiri

Basın toplantısında Çin ve İran'a eleştiriler yönelten Stoltenberg, Çin'i Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürmesini sağlayan "belirleyici bir destekçi" olarak tanımladı.

Stoltenberg, "'Çin, Avrupa'daki en büyük askeri çatışmayı beslemeye devam ederken, bunu Pekin'in çıkarlarını ve itibarını etkilemeden yapamayacağı konusunda hemfikiriz. İran ve Kuzey Kore gibi diğer otoriter devletler de Rusya'nın savaşını insansız hava araçları, mühimmat ve daha fazlasıyla destekliyor" dedi.

Gazze'ye yer verilmedi

NATO Genel Sekreteri'nin kapanış konuşmasının odağında Ukrayna yer alırken, Gazze'ye hiçbir şekilde değinilmedi.

Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesi sonrasında gerçekleştireceği basın toplantısı öncesinde Filistin yanlısı bir grup, basın toplantısının yapılacağı yer yakınlarında Gazze lehine protesto gösterisi düzenledi.

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi yayınladı

Zirve çerçevesinde gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katılan devlet ve hükümet başkanları, toplantının sonuç bildirgesini yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin kınandığı ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğe desteğin bir kez daha teyit edildiği bildirgede Ukrayna'ya ek hava savunma sistemleri ve askeri yetenekler sağlanacağı açıklandı. Açıklamada, NATO'nun Ukrayna için entegre bir hava ve füze savunma sisteminin tasarımını ve uygulanmasını destekleyeceği bildirildi.

Bildirgede ayrıca NATO'nun Ukrayna güvenlik yardımı ve eğitim programı, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik hedefi, NATO üyeleri ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik taahhütleri, Ukrayna-NATO işbirliği, uzun vadeli destek taahhütleri ve NATO'nun Ukrayna Temsilcliği'ne ilişkin beyanlar yer aldı. - WASHINGTON