Nebi Hatipoğlu, Esentepe Mahallesi\'nde ulaşım ve altyapı sorunlarını çözecek

Politika

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Esentepe Mahallesi'ne yaptığı ziyarette ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceklerini bildirdi.

Esentepe Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Hatipoğlu, mahalle muhtarı İrfan Oktay'ı ziyaret etti. Oktay'dan vatandaşların sorunlarına dair bilgi alan Hatipoğlu, ziyaretinin ardından sokakları dolaştı.

Mahalle sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Hatipoğlu, altyapı ve çevre düzenlemeleri olmadan sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Hatipoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden önce yapılmış binaların imar düzenlemesi ve kat artırımıyla yenileneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunların hepsini yapacağız. AK Parti belediyeciliğinde ötekileştirme yoktur, kalkındırma vardır. İnşallah görevi aldığımızda kentimizin tamamını refaha ulaştıracağız. Belli başlı 1-2 mahallede her şey maşallah tıkırında ama buradaki bir çocuk her yağmur yağdığında perişan oluyor. Okul üniformaları bile bu çamura dayanmıyor. Her sokak çukur dolu, vatandaş gerçekten zor anlar yaşıyor. O mahallelerdeki çocukların yaşama ve eğitim gibi hakları var da buradaki çocukların yok mu? Her zaman söylediğim gibi göreve geldiğimde kendi çocuklarım için ne istiyorsam, kentimizdeki tüm çocuklar için de aynı güzellikler için çalışacağım."