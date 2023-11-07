Netanyahu'dan Gazze'de süresiz işgal mesajı: İsrail'in süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek "süresiz işgal" mesajı verdi.

ESİRLERİN BIRAKILMASINI ŞART KOŞUYOR

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve ateşkes çağrılarına dair ABC News televizyonuna konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkililerin çatışmalara geçici insani ara verilmesi yönünde İsrail'e telkinde bulunduğuna dair iddialar artarken Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç "esirler serbest bırakılmadıkça" Gazze'de ateşkes olmayacağını kaydetti.

"HAMAS'A İŞLEYEN TEK ŞEY ASKERİ BASKIMIZ"

Netanyahu, ateşkes çağrılarına dair "Bence bu savaş çabalarını engelleyecek. Esirlerin salıverilmesi çabalarını engelleyecek çünkü Hamas'a karşı işleyen tek şey bizim yaptığımız askeri baskı." cevabını verirken Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya razı olması koşuluyla ateşkes olabileceğini söyledi.

"İSRAİL'İN SÜRESİZ KAPSAMLI GÜVENLİK SORUMLULUĞU OLACAK"

Gazze'de "süresiz işgal" imasında bulunan Netanyahu, "Bence İsrail'in (Gazze Şeridi'nde) süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır çünkü olmadığında neler olduğunu gördük. Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında ortaya çıkan hayal edemeyeceğimiz ölçekte Hamas'ın eylemleridir." dedi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.