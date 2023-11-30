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Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek - Son Dakika

Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada hükümetin vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edeceklerini belirtti. Netanyahu'nun bu sözleri, aşırı sağcı aşırı milliyetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in sivilleri silahlandırmaya devam etme sözü vererek benzer açıklamalar yapmasından kısa bir süre sonra geldi.

30.11.2023 - 13:04,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyenlerin "2 İsrailli asker ve 1 sivil tarafından etkisiz hale getirildiğini" söyleyen Netanyahu, "Benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

SALDIRIYI 2 FİLİSTİNLİ DÜZENLEDİ

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Polis, saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini 2 Filistinlinin, izinli iki asker ve silahlı bir sivil tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Netanyahu kana doymuyor! Sivilleri silahlandırmaya devam edecekler

"SİLAHLANMAYA DEVAM" MESAJI

İsrail'de sivilleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Kudüs'te üç İsraillinin öldürüldüğü noktada eleştirilere rağmen İsraillilere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı. Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.

İSPANYA BAŞBAKANI: İSRAİL'E KARŞI ŞÜPHELERİM VAR

İspanya devlet televizyonu TVE'ye verdiği röportajda İsrail-Hamas savaşına dair konuşan Pedro Sanchez "İzlediğimiz görüntüler ve artan çocuk ölümleri nedeniyle İsrail'in uluslararası hukuka uyduğu konusunda ciddi şüphelerim var" dedi.

RUSYA'DAN HAMAS'A TEŞEKKÜR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçici ateşkeste iki Rus kadın rehineyi serbest bırakan Hamas'a teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın başvurularına daima olumlu yanıt veren Hamas hareketinin liderliğine teşekkür edildi, Gazze'deki diğer rehinelerin serbest kalması için çabanın süreceği belirtildi.

ABD: ATEŞKES OLUMLU SONUÇ VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin sonuç verdiğini ve devam etmesi gerektiğini söyledi. Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Tel Aviv'de yaptığı görüşmede, "Geçen hafta rehinelerin evlerine dönmeleri, aileleriyle yeniden bir araya gelmeleri konusunda çok olumlu görüntüler gördük" dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek - Son Dakika
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