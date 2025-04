AK Parti\'den 21 Mart\'ın \'Nevruz Bayramı\' ilan edilmesi için kanun teklifi

Resmi bayramlara bir yenisi daha ekleniyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

"BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK, İNSANLIK HATIRALARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

Bayram, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletler teşkilatında aksakallı Konsey Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımızın vekillerinize desteklenişini şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz UNESCO'nun iki bin on yılında da dünya listesine kültür mirası listesine girmiştir Nevruz. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi çalışmalarından dolayı da UNESCO'nun bu takdirinde çok olumlu bulunuyorlar. Bu tip birlik, beraberlik, kardeşlik, insanlık hatıralarımızın her daim yanındayız. Her zaman da olacağız inşallah."

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız" demişti. Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.

NEVRUZ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan Nevruz, baharın gelişi ve doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.