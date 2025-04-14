AK Parti'den 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' ilan edilmesi için kanun teklifi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' ilan edilmesi için kanun teklifi

AK Parti\'den 21 Mart\'ın \'Nevruz Bayramı\' ilan edilmesi için kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevruz'u resmi bayram ilan etme çağrısının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart tarihinin Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

14.04.2025 16:32
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Resmi bayramlara bir yenisi daha ekleniyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

"BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK, İNSANLIK HATIRALARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

Bayram, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletler teşkilatında aksakallı Konsey Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımızın vekillerinize desteklenişini şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz UNESCO'nun iki bin on yılında da dünya listesine kültür mirası listesine girmiştir Nevruz. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi çalışmalarından dolayı da UNESCO'nun bu takdirinde çok olumlu bulunuyorlar. Bu tip birlik, beraberlik, kardeşlik, insanlık hatıralarımızın her daim yanındayız. Her zaman da olacağız inşallah."

AK Parti Milletvekili Bayram'dan Nevruz İçin Tatil Teklifi
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız" demişti. Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Milletvekili Bayram'dan Nevruz İçin Tatil Teklifi

NEVRUZ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan Nevruz, baharın gelişi ve doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' ilan edilmesi için kanun teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sk 06:
    he he Recep millet perişan adak ya Gazze ya suriye ya demlenme peşinde 16 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    her gün tatil olsun memurlar yatsın dinlensin çok yoruldular 13 2 Yanıtla
  • nuran güneş:
    Dünyanın en fazla tatil yapan milletiyiz herhalde. Her güne neredeyse bilmem ne günü diyerek tatil etmişiz. Bu milleti yatırmayın hele hele milletvekilleri siz hiç yatmayın. Çok bir şey yapıyormuşsunuz gibi birde önergelerinize bakın. Bu milletin faydasına dokunacak işler yapın. 1 günlük tatilden kimseye çok büyük bir fayda olmaz. 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Aydın:
    Bu meclisten 5 dk geçer kademeli emeklilik 2.5 senedir gündeme dahi gelmiyor 11 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ne tatil meraklısı bir hükümet bu la 10 0 Yanıtla
  • Higuhita:
    Kamu çalışanları çok az tatil yapıyor bunuda tatil yapın. 8 1 Yanıtla
  • Selim Uyar:
    18 martı bayram ilan et önce 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Ya serok bahçeli be demeli 8 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ver bakalım daha iktidardan gitmemek için bu ülkenin ve milletin değerlerinden feregat edeceksiniz. 7 0 Yanıtla
  • ramazan koçak:
    Memur olmama rağmen istemiyorum memleketin çalışmaya ihtiyacı var 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' ilan edilmesi için kanun teklifi - Son Dakika
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