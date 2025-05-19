Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanlığını Kazandı - Son Dakika
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Politika

Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanlığını Kazandı

Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanlığını Kazandı

Romanya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı aday Nicusor Dan, oyların %54,09'unu alarak galip geldi. Seçim sonrası ekonomik dengeyi yeniden tesis etme sözü verdi.

19.05.2025 01:44  Güncelleme: 01:46
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Romanya'da bugün ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı aday Nicusor Dan kazandı.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00 itibarıyla sona ermesi ve sandıkların yüzde 98'inin açılmasıyla birlikte Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'un oy oranı yüzde 54,09 oldu. Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un oy oranı ise yüzde 45,91 seviyesinde kaldı.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi verilerine göre yaklaşık 18 milyon vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım oranı yüzde 64,72 olarak gerçekleşti. Seçim kampanyası sırasında yolsuzlukla mücadele ve Ukrayna'ya verilen askeri desteğin sürdürülmesi sözü veren 55 yaşındaki Dan, Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla uyumlu bir siyaset gütmeyi vaat etti. Bağımsız aday olarak seçime katılan merkez eğilimli siyasetçi, sandıkların kapanmasının ardından medyaya yaptığı açıklamada seçimleri "köklü bir değişim isteyen Romanya vatandaşlarının kazandığını" söyledi.

Konuşmasında Dan, "Önümüzde, ekonomik dengeyi yeniden tesis etmek için zorlu bir dönem var. Bu, sağlıklı bir toplumun temellerini atmak için şart. Lütfen umutlu olun ve sabrınızı muhafaza edin" dedi.

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından çok sayıda vatandaş, başkent Bükreş'te Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın seçim merkezi önünde toplanmaya başladı. AB ve Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, "Nicusor" diyerek slogan attı.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi, Avrupa'da yakından takip edildi

Nicusor Dan'ın zaferi, Avrupa genelindeki AB yanlısı siyasetçiler ve Brüksel için sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Zira AB şüphecisi ve Ukrayna'ya askeri yardımlara karşı çıkan bir aday olan Simion'un zafer kazanması, AB dahilinde Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Brüksel karşıtı bloğa bir ülkenin daha dahil olması anlamına gelecekti.

Simion, seçimin iki hafta önce yapılan ilk turunda yaklaşık yüzde 40 oranında oyla ilk sırada yer almıştı. 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk turda Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalmıştı.

İlk turda iktidar koalisyonundaki üç parti tarafından desteklenen eski Senatör Crin Antonescu, az farkla üçüncü sırada yer alarak seçimi kaybetmişti. Bunun ardından Başbakan Marcel Ciolacu istifa etmiş ve ülkedeki Batı yanlısı koalisyon hükümeti çökmüştü.

Nicusor Dan'ın cumhurbaşkanı olarak görevi devralmanın ardından bir başbakan adayı belirlemesi ve yeni bir hükümet kurulmasının önünü açması gerekecek.

Yeni hükümetin, Avrupa Birliği'ndeki en büyük bütçe açığına sahip ülke olan Romanya'da mali dengeyi düzeltme ve belirsizliğe son vererek güven ortamını oluşturma gibi kritik görevleri olacak. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanlığını Kazandı - Son Dakika

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