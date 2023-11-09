Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi\'nden istifa etti

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde kocası Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifa etti.
Olçok kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifasını sosyal medya hesabı X'ten duyurdu. Olçok mesajında, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.
Olçok paylaşımına, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü etiketledi.
Nihal Olçok, 1978 yılında Üsküp, Makedonya'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Olçok, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Nihal Olçok, 1998'de tanıştığı Erol Olçok ile dünyaevine girdi.
Çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları oldu. Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.
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