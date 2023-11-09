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Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti - Son Dakika

Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti

Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi\'nden istifa etti
09.11.2023 08:56  - Güncelleme: 09:01

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran OIçok, ''Allah selamet versin'' dedi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde kocası Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifa etti.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Olçok kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifasını sosyal medya hesabı X'ten duyurdu. Olçok mesajında, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NU PAYLAŞIMINA ETİKETLEDİ

Olçok paylaşımına, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü etiketledi.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok, 1978 yılında Üsküp, Makedonya'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Olçok, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Nihal Olçok, 1998'de tanıştığı Erol Olçok ile dünyaevine girdi.

Çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları oldu. Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.

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Son Dakika Politika Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti - Son Dakika
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