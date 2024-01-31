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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye çalışma ziyaretinde - Son Dakika
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Politika

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye çalışma ziyaretinde

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye\'ye çalışma ziyaretinde

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için adımlar ele alınacak. Ayrıca, görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

31.01.2024 17:30
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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret kapsamında Zeine, 3 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

Ankara'da 1 Şubat'ta yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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