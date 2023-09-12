Norveç'te muhafazakar muhalefet, 99 yıl sonra ilk kez seçim kazandı - Son Dakika

Norveç'te muhafazakar muhalefet, 99 yıl sonra ilk kez seçim kazandı

Son Güncelleme: 12.09.2023 14:43

Norveç'te yapılan yerel seçimlerde merkez-sağ muhafazakar parti olan Hoeyre, 99 yıl sonra ilk defa en çok oy alan parti oldu. İşçi Partisi ise 1924'ten beri ilk defa liderlik koltuğunu kaybetti.

Norveç'te yerel seçimleri, 99 yıl sonra ilk defa merkez-sağ muhalefet partisi "Hoeyre" kazandı. Hoeyre Partili eski Norveç Başbakanı Erna Solberg, 99 yıllık geleneğin bozulduğunu söyleyerek bu durumu 2025'teki seçimler için motivasyon olarak kullanacaklarını söyledi.

YÜZDE 25.9 İLE KAZANDILAR

Norveç'te dün yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. İlk sonuçlara göre, söz konusu seçimleri yüzde 25,9 oy oranıyla merkez-sağ muhafazakar parti olan "Hoeyre" kazandı. İkinci sırayı ise yüzde 21,7 oyla Başbakan Jonas Gahr Store'un liderliğindeki "İşçi Partisi" aldı.

İŞÇİ PARTİSİ 1924'TEN BERİ İLK KEZ EN ÇOK OY ALAN PARTİ OLMADI

Hoeyre'nin 2019'da yapılan yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 daha fazla oy aldığı belirtilirken, İşçi Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşadığı kaydedildi. İşçi Partisi'nin, yerel seçimlerde 1924'ten beri ilk defa en çok oy alan parti olmaması ise dikkati çekti.

"99 YILLIK GELENEK BOZULDU"

Tekrar lider olmak istediğini belirten, Hoeyre Partili eski Norveç Başbakanı Erna Solberg, 99 yıllık geleneğin bozulduğunu söyleyerek, "Bu seçimdeki ilerlemeyi 2025'teki seçim kampanyası için büyük bir motivasyon olarak kullanalım." dedi.

YEREL SEÇİMLERİ 4 YILDA BİR YAPILIYOR

Toplam nüfusu yaklaşık 5,4 milyon olan Norveç'te, yerel seçimler her 4 yılda bir yapılıyor. Bu yılki seçimde, toplamda 4,3 milyon seçmenle yüzde 62'nin üstünde oy kullanım oranının olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Norveç, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Norveç'te muhafazakar muhalefet, 99 yıl sonra ilk kez seçim kazandı - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Ayhan Bora Kaplan'ın 137 sayfalık ifadesinden bomba detaylar! Polis şefine ''rüşvet'' suçlaması var
12:22 Yargıtay Üyesi Kocaman, sessizliğini bozdu: Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon var
12:14 İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL
11:55 İmamoğlu, taklidini yapan gencin videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz
11:50 Depremin vurduğu Fas'ın milli maçında tribünler hep bir ağızdan aynı sureyi okudu
11:38 SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak
11:25 Vietnam'da 9 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
11:24 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum
11:21 Dolar 27 liraya koşuyor
11:19 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 13:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te muhafazakar muhalefet, 99 yıl sonra ilk kez seçim kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement