Norveç, UNRWA'ya yardımlarını artırıyor - Son Dakika
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Politika

Norveç, UNRWA'ya yardımlarını artırıyor

Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti. Norveç, Filistin Yönetimi'nin finansman eksikliği ve işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

17.06.2024 15:39
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Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti.

Geçtiğimiz ay Filistin Devleti'ni resmen tanıyan Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımlarını artırıyor. Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 25 milyon dolar olan UNRWA bütçelerini yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracaklarını belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise, Filistin Yönetimi'nin finansman eksikliği, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları ve yarım milyon Filistinlinin İsrail'de çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Yakın iş birliği içinde çalıştığımız Filistin Yönetimi, bu yaz çökebilecekleri konusunda bizi uyarıyor" dedi. - OSLO

Kaynak: İHA

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